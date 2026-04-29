Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình sản xuất để không bị mất lợi thế cạnh tranh

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ, phương hướng công tác trọng tâm thời gian tới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18, Hội nghị Trung ương 2 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá nông nghiệp và môi trường là ngành đa ngành, đa lĩnh vực, phạm vi rộng, yêu cầu rất cao, nhiều vấn đề nóng liên quan tới đời sống người dân, phát triển kinh tế xã hội đất nước, nhất là với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và ngành nông nghiệp đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội.

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả của Bộ, ngành nông nghiệp và môi trường thời gian qua, đặc biệt biểu dương Bộ gương mẫu, đi đầu trong đột phá hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh theo Kết luận 18 của Trung ương... Thủ tướng cho rằng, đây giải pháp nhanh nhất, ngắn nhất để hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh, giảm chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, tác động trực tiếp tới tăng trưởng.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại cần tháo gỡ, giải quyết triệt để liên quan đến huy động, giải phóng nguồn lực đất đai, tài nguyên, rừng... cho phát triển; tình trạng ô nhiễm môi trường không khí ở các đô thị, môi trường nước một số lưu vực sông, các làng nghề; tiến độ thực hiện và giải ngân của chương trình mục tiêu quốc gia...

Theo Thủ tướng, bối cảnh hiện nay, biến đổi khí hậu cực đoan và thiên tai là một trong thách thức lớn nhất và trực tiếp nhất đối với sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực, thu nhập của người dân, nhất là người nghèo; cần giải pháp thích ứng phù hợp để phát triển ổn định, bền vững. Cùng với đó là rào cản xanh và tiêu chuẩn quốc tế khắt khe; hạn chế về nguồn lực và hạ tầng công nghệ, nhân lực, đòi hỏi cấp bách chuyển đổi mô hình sản xuất để không bị mất lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu những tác động tiêu cực.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; khẩn trương rà soát, hoàn thiện và ban hành quy chế làm việc, tăng cường thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu. Tổ chức thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thủ tướng chỉ đạo ngay trong tuần này phải hoàn thành hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án đầu tư công theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế xã hội và đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định.

Trong tháng 5/2026, báo cáo Đảng ủy Chính phủ 02 Đề án: Quản lý, sử dụng tín chỉ các-bon phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và tổng kết Nghị quyết 24 của Trung ương Đảng khóa XI về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; hoàn thành các văn bản hướng dẫn, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong quý II/2026, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; tập trung số hóa và làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc; lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền; phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết; hoàn thiện pháp luật về quản lý đất hiếm; hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật.

Trong quý III/2026, tập trung nghiên cứu tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 về đất đai và sửa đổi Luật Đất đai; xây dựng chương trình tối đa hóa giá trị sử dụng đất nông nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển thị trường phụ phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Hoàn thiện, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai tồn đọng, kéo dài.

Thủ tướng yêu cầu Bộ chủ động chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định đời sống người dân trong mọi tình huống. Theo dõi sát tình hình quốc tế và trong nước, dự báo, xây dựng, hoàn thiện các kịch bản tăng trưởng, giải pháp ứng phó của ngành trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt là chống khai thác IUU; chủ động, kịp thời chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong chuyển đổi năng lượng công bằng và bảo đảm đủ nguồn điện cho phát triển; bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước; chỉ đạo, hướng dẫn xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm không khí, ngập úng tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... và cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường tại các đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề.