Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định

Sáng 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp mục tiêu, yêu cầu cao hơn trong bối cảnh mới; kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng với tinh thần "ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới". Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đề nghị quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực, kết quả quan trọng đạt được của Ngân hàng Nhà nước, toàn ngành ngân hàng thời gian qua đã phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của cả nước, Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhanh, trực tiếp tới điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng yêu cầu từ lãnh đạo ngân hàng nhà nước tới các đơn vị trực thuộc cần thay đổi tư duy, phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đề xuất, hoạch định chính sách, sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định, dự báo được để người dân và doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng nêu rõ, điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp mục tiêu, yêu cầu cao hơn trong bối cảnh mới; kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng với tinh thần "ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới". Cùng với đó, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro, vi phạm, giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ; cũng như vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn mạng và hệ thống thanh toán.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý; trong đó dự kiến các phương án, tình huống cụ thể và các biện pháp, công cụ chính sách với liều lượng và thời điểm, thời hạn áp dụng phù hợp để đạt mục tiêu đề ra. Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và các nền kinh tế lớn, nâng cao năng lực phân tích dự báo, để có phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Thực hiện các giải pháp điều hành, ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp, hiệu quả, thực chất; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ; khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo thẩm quyền, các biện pháp phù hợp theo quy định nhằm bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính trong sửa đổi các quy định, triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn, Trung tâm tài chính quốc tế để giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng; trong đó có sửa đổi Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp, quy định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện minh bạch, công khai, công bằng để tất cả các tổ chức tín dụng nếu có đầy đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn thì đều được thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời yêu cầu kết nối thông tin dữ liệu đến các cơ quan quản lý nhà nước để kiểm soát, giám sát.

Nhấn mạnh điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, gắn với đánh giá, nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng với cơ cấu tín dụng hợp lý, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia, gắn với tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng với kiểm soát chất lượng tín dụng và đánh giá hiệu quả của các dự án. Tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, các khu công nghiệp...

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ. Do đó, Thủ tướng cho rằng, nếu nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì sẽ giảm nắm giữ tài sản, mà yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh, huy động được nguồn lực cho phát triển".

Thủ tướng cũng chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng; xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường công tác thanh tra, giám sát. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; đặc biệt là đề xuất sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Ngoại hối. Khẩn trương hoàn thiện ngay phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bảo đảm thực chất, hiệu quả, không hình thức nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời chủ động cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý thị trường và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và xã hội.