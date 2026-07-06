Thủ tướng: Còn manh mối thì tuyệt đối không dừng tìm hài cốt liệt sĩ

Sáng nay (6/7) tại Công viên Lê Thị Riêng, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hoà. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình tri ân, trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Quân khu 7, TP.HCM, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ. Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Mở đầu buổi lễ, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Công viên Lê Thị Riêng là nơi các chuyên gia, qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, ảnh lưu trữ, lời kể nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa vật lý hiện đại, xác định có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Việc triển khai tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mật và cung cấp từ phía các tổ chức và các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh đã rất tích cực, thúc đẩy nhanh việc phân tích, đánh giá chặt chẽ trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, kết hợp với lời kể nhân chứng và công nghệ hiện đại để khẩn trương khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm khu mộ tập thể các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đáng chú ý, trong đợt đào thăm dò trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25 mét, rộng khoảng 3 mét, bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như tấm tăng bộ đội và các mẫu xương vụn. Kết quả này được đánh giá là cơ sở quan trọng để mở rộng công tác tìm kiếm trong thời gian tới.

Bày tỏ vô cùng xúc động dự buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự kiện hôm nay có ý nghĩa rất thiêng liêng; là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc; khẳng định Đảng, Chính phủ luôn coi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

“Sứ mệnh này không dừng lại khi vẫn còn manh mối để tìm kiếm, khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ. Chúng ta tuyệt đối không cho phép mình dừng lại khi vẫn còn manh mối để tìm kiếm, khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương", Thủ tướng Lê Minh Hưng xúc động nói.

Biểu dương nỗ lực kiên trì, bền bỉ của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã không quản ngại khó khăn, cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua, Thủ tướng khẳng định những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, Thủ tướng yêu cầu việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng. Bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Việc tìm kiếm, quy tập cũng phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối. Bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính cho các liệt sĩ. Thủ tướn đề nghị TP. Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị TP. Hồ Chí Minh cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968, 1972. Đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin. Từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.

“Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn, chúng tôi nguyện làm hết sức mình trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ để phần nào đền đáp sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ; cho đất nước ta có được nền hòa bình, độc lập và mãi mãi trường tồn. Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch, các trận đánh lớn và khẩn trương tổ chức tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc”, Thủ tướng nêu rõ.

Các đại biểu tham dự lễ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

Dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.

Trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Hiện đã xác định được danh tính 1 liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên quê ở tỉnh Tây Ninh.