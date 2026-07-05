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Khánh Hòa kiện toàn lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chủ Nhật, 16:49, 05/07/2026
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VOV.VN - Ngày 5/7, tại phường Nha Trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả khảo sát, xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo quyết định, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tỉnh Khánh Hoà gồm 40 thành viên, trong đó có 7 sĩ quan, 4 quân nhân chuyên nghiệp và 29 hạ sĩ quan, binh sĩ. Lực lượng này có nhiệm vụ trực tiếp khảo sát thực địa, thu thập thông tin, xác minh mộ liệt sĩ, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”.

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Quang cảnh buổi Lễ công bố

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng chuyên trách phải xác định rõ vinh dự và trách nhiệm; coi đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, từ truyền thống dân tộc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh người quân nhân, sẵn sàng vượt qua khó khăn, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt.

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Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 trao quyết định cho các cán bộ được điều động tham gia Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Lương Đình Chung cũng đề nghị các cán bộ, chiến sỹ tham gia lực lượng tiếp tục nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm việc tận tụy, chính xác, thận trọng trong từng khâu khảo sát, xác minh thông tin, từng vị trí tìm kiếm. Qua đó, góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu 5 thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ.

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Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu, giao nhiệm vụ cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tại Khánh Hòa không chỉ nhằm kiện toàn tổ chức lực lượng chuyên trách, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, đồng thời góp phần làm rõ hơn những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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Đắk Lắk quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại núi Đá Đen

VOV.VN - Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền xã Krông Bông đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Đá Đen, dưới chân dãy Chư Yang Sin. Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả của thế trận lòng dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Thái Bình/VOV - Tây Nguyên
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