Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Yên Bái

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 24/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trung tâm tỉnh Yên Bái, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ yêu nước hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái (năm 1930).



Thủ tướng và đoàn công tác dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm nhà yêu nước Nguyễn Thái Học

Di tích Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái được xây dựng từ năm 2001, là nơi an nghỉ, ghi dấu tinh thần anh dũng quyết hy sinh cho phong trào cách mạng của các nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính và các chiến sĩ những năm đầu thế kỷ XX.

Khu mộ được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1990, là một trong những địa chỉ tham quan lịch sử của thành phố Yên Bái.



Thủ tướng thăm tặng quà gia đình bà Đoàn Thị Ngân

và ông Phạm Văn Tín

Trước đó, chiều 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thăm, tặng quà một số hộ gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố Yên Bái gồm: gia đình bà Đoàn Thị Ngân, 79 tuổi, có chồng là liệt sĩ; ông Phạm Văn Tín, 69 tuổi, thương binh hạng 1/4./.