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Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Lào Cai

Thứ Ba, 08:49, 14/07/2026
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VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng nay (14/7) tại Nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương, dâng hoa và dành 1 phút tưởng niệm và tri ân 192 Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nơi đây. Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

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Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Lào Cai 

Khắc ghi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; đồng thời, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng cống hiến, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Máu đào và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc, hun đúc truyền thống yêu nước, ý chí quật cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Trong dòng chảy vẻ vang ấy, 8.900 người con của quê hương Lào Cai đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh dũng chiến đấu, hy sinh trên khắp các chiến trường, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Lào Cai:

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Lại Hoa/VOV
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