Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng JBIC Nhật Bản

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ tích cực của cá nhân Chủ tịch và JBIC trong cung cấp tài chính và hỗ trợ nhiều dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Nhấn mạnh, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai Thủ tướng đã nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước để cùng thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam và Nhật Bản còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác; trong đó, JBIC đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn, đặc biệt là mục tiêu chuyển đổi xanh; đề nghị Chủ tịch và JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế tài chính và bảo lãnh đầu tư phù hợp nhằm hỗ trợ hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam.

Cùng với đó, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI, pin, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu và công nghiệp công nghệ cao; nghiên cứu, mở rộng hình thức hỗ trợ tài chính, bảo lãnh đầu tư và đồng tài trợ đối với các dự án đầu tư mới.

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch và JBIC hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược.

Cùng với đề nghị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thuận lợi, hiệu quả hơn trên tinh thần chân thành, cùng có lợi, Thủ tướng đề nghị JBIC linh hoạt hơn trong thủ tục cho vay đối với các dự án còn lại; đồng thời nghiên cứu đề xuất, kiến nghị về các nội dung mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tranh thủ tại cơ chế Sáng kiến Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch JBIC đã chia sẻ những cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực; một số khuyến nghị để Việt Nam thu hút hiệu quả hơn nguồn vốn từ các định chế tài chính và khu vực tư nhân; đánh giá một số diễn biến mới đây trên thế giới và tác động tới Việt Nam.

Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, ông cho biết JBIC muốn tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể với Việt Nam trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cụ thể hóa những kết quả quan trọng trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và phù hợp với những định hướng chiến lược, dài hạn của Việt Nam, trong đó có Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng thời cho rằng, Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam về ODA nhưng trong giai đoạn phát triển mới, để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam cần phát huy hơn nữa khu vực tư nhân với cơ chế hợp tác công tư (PPP); đây là lĩnh vực JBIC có nhiều kinh nghiệm và muốn đồng hành cùng các đối tác Việt Nam để triển khai.

Chủ tịch JBIC chia sẻ những cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực

JBIC muốn đẩy mạnh hợp tác với phía Việt Nam, phát huy các cơ chế đã có để thúc đẩy 15 dự án trong cơ chế AZEC mà hai bên đã thống nhất với tổng vốn khoảng 20 tỷ USD, cũng như các dự án điện, dầu khí, hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng trong khuôn khổ sáng kiến POWERR Asia.

Ông cũng cho biết JBIC đang thúc đẩy hợp tác với nước thứ ba trong phát triển lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, như các chuỗi cung ứng bán dẫn, trung tâm dữ liệu; hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư vào các start-up, doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam qua các quỹ đầu tư mạo hiểm; cũng như hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thúc đẩy hợp tác văn hóa.