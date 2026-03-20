Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thứ Sáu, 12:57, 20/03/2026
VOV.VN - Sáng nay 20/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. 

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trước diễn biến tình hình Trung Đông và khó khăn trên thị trường dầu mỏ thế giới, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các công điện yêu cầu thực hiện các giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Thủ tướng đã có các cuộc điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, cũng như làm việc với Đại sứ các nước tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đã trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm hỗ trợ giá xăng dầu; các tập đoàn, doanh nghiệp tăng cường sản xuất, cung ứng xăng dầu, than, điện, khí cho nền kinh tế; thực hiện chuyển đổi năng lượng, với các sản phẩm mới thay thế dần nhiên liệu hoá thạch; thúc đẩy phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Để đạt được các mục tiêu này, chúng ta đã thực hiện một số chính sách, trong đó có chính sách bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt. 

Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền. Thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15/4, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại. 

Toàn cảnh cuộc họp.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu điều hành phải theo dõi, nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, xây dựn chính sách dựa trên cơ sở dữ liệu, tình hình thực tế, phù hợp nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều kiện đất nước, phải có lộ trình, bước đi phù hợp, không giật cục, không gây sốc. Điều hành, quản lý thị trường xăng dầu có kiểm soát, bình ổn giá, nhưng đồng thời phải cân nhắc, tính tới yếu tố giá xăng dầu tại các nước xung quanh để vừa hỗ trợ đời sống của người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa phòng chống buôn lậu qua biên giới. 

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến ngân sách, thuế, phí, lệ phí; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến điều hành, bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; xử lý công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lại Hoa/VOV
Tổng Bí thư và Thủ tướng dự lễ khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp
VOV.VN - Sáng 19/3, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp biên giới.

Thủ tướng: Việt Nam - EU là đối tác chiến lược toàn diện chống IUU
VOV.VN - Chiều nay (19/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững, làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng: Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đường sắt
VOV.VN - Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Việt Nam, trước ngày 20/3.

