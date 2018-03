Thủ tướng đến Auckland, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand

8h sáng 12/3 (giờ Việt Nam), tức 14h chiều 12/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Auckland, New Zealand, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày 11 đến 14/3/2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân (Ảnh: chinhphu.vn)

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Tham gia đoàn còn có Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam; Tổng lãnh sự tại Sydney Trịnh Đức Hải; cùng một số lãnh đạo bộ, ngành và địa phương.

Đón Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía New Zealand có Tiến sỹ Deborah Russel - Nghị sỹ Quốc hội, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews, lãnh đạo Bộ Nội vụ New Zealand; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng và Phu nhân, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand.

Theo chương trình, theo giờ địa phương, vào trưa mai, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Travor Mallard.

Trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Thị trưởng Auckland Phil Goff; gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng cũng sẽ tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand; tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của New Zealand; thăm Viện nghiên cứu cây trồng – thực phẩm; thăm Đại học Waikato và một số hoạt động khác./.