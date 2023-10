Thủ tướng đến thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực tình hình trong nước, nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội; khẳng định trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của sư sãi nói chung, phái Nam tông Khmer nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm đủ mọi thủ đoạn nhằm chia rẽ, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, do đó cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh cần luôn nêu cao cảnh giác, tuyên truyền để phật tử đi theo sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ, góp phần giữ gìn ổn định trật tự am toàn xã hội.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn nỗ lực vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân nói chung, bảo vệ quyền con người, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, của người dân; trong đó quan tâm, chăm lo cho các phật tử của phái Nam Tông Khmer nói riêng. Theo Thủ tướng, chúng ta có giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội thì mới phát triển được kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Quang cảnh buổi thăm.

Thủ tướng mong Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh và phái Nam tông Khmer phát huy truyền thống lịch sử, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp lễ Sen Dolta, Thủ tướng gửi lời thăm, chúc sức khỏe, lời chào trân trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến phật tử phái Nam Tông Khmer; mong Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh tích cực tham gia công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng; tăng cường sự đoàn kết giữ người Kinh và Khmer.

Thay mặt Lãnh đao Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng sư sãi, phật tử, bà con dân tộc Khmer nhân dịp Lễ hội Sen Dolta năm 2023 và mong bà con Khmer làm ăn phát đạt, bình an, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; Thủ tướng đề Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân. Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng vì có Trường Đại học Trà Vinh, nhờ đó, con em người Kinh, Khmer đều được học tập ở đây. Thủ tướng mong con em được học tập, được truyền cảm hứng về tinh thần yêu quê hương, đất nước cũng như tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo nói chung, phái Nam ông Khmer nói riêng, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh Trà Vinh cho biết, Hội luôn nỗ lực đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng; chăm lo tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoà thượng bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh nhà với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư phát triển, qua đó góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; mong Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ Trà Vinh phát triển, quan tâm tôn tạo các công trình tôn giáo ở Trà Vinh, trong đó có nhiều công trình được xếp hạng Di tích cấp quốc gia.

Ghi nhận ý kiến của Hoà thượng Thạch Sok Xane, Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Trà Vinh cần tăng cường quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tôn tạo các công trình thờ tự ở tỉnh, góp phần tăng cường đại đoàn kết các tôn giáo.