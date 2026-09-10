Thủ tướng: Đổi mới tư duy xây dựng luật, giải phóng nguồn lực để phát triển

Sáng nay 10/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ ngành, cơ quan liên quan về 4 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; cũng như các nội dung liên quan đến tài chính đất đai, giá đất trong các dự án luật có liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ ngành, cơ quan liên quan về 4 dự án luật.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đánh giá đây đều là những luật tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh, phân bổ và sử dụng nguồn lực, hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các luật có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại và cùng hướng tới một mục tiêu chung là thực sự tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, khơi thông các nguồn lực, tạo không gian và dư địa phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng 4 dự án luật phải đặt trong tổng thể yêu cầu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng. Đây không phải là việc sửa đổi kỹ thuật, sửa đổi từng vấn đề lẻ, mà phải giải quyết được những vấn đề lớn, căn cơ, những điểm nghẽn đang cản trở huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát rất kỹ lưỡng các vấn đề liên quan, bảo đảm thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, đúng các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Các dự thảo, các nội dung được đề xuất cần xử lý tận gốc những điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn và kiến tạo phát triển, giải phóng, huy động các nguồn lực bảo đảm hiệu quả; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu thủ tục, tầng nấc trung gian, cơ chế "xin - cho". Các điều khoản, nội dung luật phải rõ ràng, minh bạch để thống nhất về cách hiểu và thực hiện.

Việc phân cấp, phân quyền phải phù hợp và rõ; nguồn lực, dữ liệu, công cụ quản lý và trách nhiệm đi cùng thẩm quyền; có cơ chế kiểm tra, giám sát, hậu kiểm để kiểm soát rủi ro, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm mà không làm giảm tính chủ động, sáng tạo của cơ sở và doanh nghiệp. Tuân thủ việc đánh giá tác động khi xây dựng và ban hành chính sách; quy định xử lý chuyển tiếp, tránh tình trạng có khoảng trống pháp lý khi triển khai thực hiện.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Cho ý kiến với dự án Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ ràng, rành mạch về ngân sách nhà nước, trong đó có ngân sách Trung ương và địa phương, chi đầu tư và chi thường xuyên, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát; quy trình công khai minh bạch, cắt giảm, rút gọn thủ tục không cần thiết, ứng dụng công nghệ; không quy định cứng quá cụ thể trong luật như về các tỷ lệ chi từ ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực; lưu ý các nguyên tắc đánh giá hiệu quả đầu tư, bảo đảm hiệu quả trong sử dụng nguồn lực công...

Với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhất trí cao với quan điểm đổi mới căn bản tư duy từ "hỗ trợ" sang tư duy "phát triển"; nhấn mạnh các chính sách phải khả thi hơn, đi vào cuộc sống; bảo đảm thống nhất với Luật Doanh nghiệp; khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, phát triển "doanh nghiệp một người" với cơ chế cụ thể (nhất là trong gia nhập và chấm dứt kinh doanh, với thủ tục đăng ký doanh nghiệp đơn giản nhất có thể; đơn giản, rút gọn quy trình giải thể, thủ tục phá sản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tránh tình trạng doanh nghiệp "gia nhập thị trường đã khó, chấm dứt hoạt động, rời khỏi thị trường còn khó hơn"); phương pháp kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải đột phá rất mạnh; cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, mở rộng thị trường, tham gia các chuỗi giá trị, tham gia các dự án đầu tư công...

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Thủ tướng nêu rõ tinh thần cơ chế chính sách phải đối xử công bằng, áp dụng đồng bộ với doanh nghiệp trong và ngoài nước; làm rõ, phát huy vai trò điều tiết, điều phối chung của Bộ Tài chính; thu hút dự án chất lượng, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh, hợp tác; đơn giản hóa quy trình, thủ tục...

Thủ tướng cũng lưu ý cần đánh giá khách quan, đúng bản chất về tỷ lệ tham gia hiện nay của doanh nghiệp trong nước trong kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng 4 dự án luật phải đặt trong tổng thể yêu cầu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng.

Về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng cho rằng cần cải cách mạnh mẽ, thực chất, tập trung quản lý chất lượng và kết quả, sản phẩm đầu ra trong công tác đấu thầu (tuyệt đối tránh hình thức, hợp thức hóa quy trình, thủ tục, sản phẩm cuối cùng chất lượng, hiệu quả tương xứng với giá trị); phân định rõ phạm vi áp dụng giữa Luật Đấu thầu và pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực trong đó có pháp luật về giá, đất đai, xây dựng, y tế, khoa học công nghệ, đặc biệt đối với các nội dung có tính đặc thù về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng đảm bảo quy định rõ ràng đối với các trường hợp cụ thể, không chồng chéo, đồng bộ, thống nhất, khả thi, hiệu quả trong hệ thống pháp luật; tiếp tục tăng cường trao quyền và nâng cao trách nhiệm cho chủ đầu tư, làm rõ quy định giao thẩm quyền, trách nhiệm cho chủ đầu tư quyết định các trường hợp đấu thầu, chỉ định thầu gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, hậu kiểm; quy trình công khai, minh bạch và giải quyết được vấn đề trên thực tế.

Về một số nội dung khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục rà soát kỹ các vấn đề tài chính đất đai trong sửa đổi các luật thuế; nghiên cứu phương án đổi mới, hiện đại hóa công tác tính thuế, thu thuế và hoàn thuế VAT đang được doanh nghiệp phản ánh có nhiều vướng mắc.