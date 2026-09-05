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Thủ tướng Lê Minh Hưng: Dạy những gì người học và đất nước cần

Thứ Bảy, 10:34, 05/09/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ tư duy "dạy những gì mình có" sang "dạy những gì người học và đất nước cần"; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Sáng nay (5/9), trong không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành đồng loạt các trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền đã được tổ chức trang trọng. Buổi lễ được tổ chức với hình thức cầu phát thanh và truyền hình trực tiếp tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự và phát biểu ở điểm cầu chính, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục. Cùng dự Lễ khai giảng tại các điểm cầu có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. 

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Lào Cai

Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 gắn liền với Lễ khánh thành đồng loạt các trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền bắt đầu bằng Lễ chào cờ trang nghiêm, đồng loạt trên khắp cả nước. Tại các điểm cầu, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, cất cao lời bài Quốc ca bằng tất cả niềm tự hào và hân hoan đón chào năm học mới.

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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, và các bậc phụ huynh

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trân trọng đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, và các bậc phụ huynh. Trong thư, người đứng đầu Đảng và Nhà nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công rực rỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục và nâng cao niềm tin của xã hội. Xây dựng nhà trường thành nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học và phát hiện tài năng. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.

Để đạt được mục tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng ngành Giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm, sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra, đánh giá cần đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Chăm lo giáo dục trước hết chăm lo cho người thầy để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn.

Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Càng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường càng phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, ý thức công dân và những giá trị nhân văn mà không máy móc nào có thể thay thế.

Gửi lời thân thương tới các em học sinh, sinh viên, học viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ: Trong một thế giới thay đổi từng ngày, những kiến thức đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ kỹ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, sự sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn giữ nguyên giá trị; đồng thời mong muốn thế hệ trẻ luôn nuôi dưỡng ước mơ, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng phụng sự Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn các bậc phụ huynh cùng nhà trường phối hợp nuôi dưỡng con trẻ bằng tình yêu thương và sự tôn trọng; nhìn nhận sự trưởng thành của các em không chỉ qua điểm số mà ở cả phẩm chất, thái độ sống. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là vùng khó khăn, để hoàn cảnh xuất thân không trở thành rào cản trên con đường học tập và tương lai của một con người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tô Lâm bày tỏ niềm tin tưởng vững chắc rằng, với truyền thống hiếu học của dân tộc và sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo, năm học 2026 - 2027 sẽ mở ra những bước tiến mới, mang lại nhiều thành quả rực rỡ cho giáo dục nước nhà.

Thực hiện thông báo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị, chỉ sau 10 tháng thi công quyết liệt, vượt qua mưa dầm, nắng cháy và vô vàn khó khăn về địa hình, hàng loạt công trình trường học hiện đại đã hoàn thành đúng tiến độ, mở cửa đón hơn 600.000 học sinh vùng biên giới bước vào năm học mới 2026-2027.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Lễ khai giảng diễn ra ngập tràn tiếng hát, điệu múa rộn rã của thầy và trò vùng cao. Ngôi trường với quy mô 980 học sinh được đầu tư đồng bộ đã trở thành biểu tượng cho sự chăm lo chu đáo của Đảng và Nhà nước.

Tại trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, ở tỉnh An Giang, tiếng nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào Khmer hòa cùng sắc đỏ cờ hoa góp phần làm cho lễ khai giảng năm học mới ở vùng biên này trở nên vui hơn và ý nghĩa hơn. Điểm đặc biệt là công trình được chuyển đổi sáng tạo từ trụ sở UBND xã cũ, giúp tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian thi công, đón 934 học sinh trong năm học mới.

Tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (Da Pút), tỉnh Gia Lai, tiếng chiêng J'Rai vang vọng là thanh âm của niềm vui, của sự khởi đầu mới đầy hy vọng. Hôm nay, hơn 70% học sinh là con em đồng bào thiểu số, đa số là người J'Rai đón một mùa khai giảng ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Các em không chỉ bước vào năm học mới, mà còn bước vào một ngôi trường hoàn toàn mới, khang trang và kiên cố, vừa kịp hoàn thành sau chiến dịch thần tốc. Ngôi trường mới khang trang xóa tan nỗi lo con trẻ phải băng rừng vượt 15km đến lớp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp mở đầu năm học 2026-2027 là lấy người học làm trung tâm, tạo chuyển biến thực chất và đột phá mạnh mẽ. Nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong việc chuẩn bị con người cho tương lai đất nước, Thủ tướng khẳng định: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi, muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt". Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục phải thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới

"Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy "dạy những gì mình có" sang "dạy những gì người học và đất nước cần"; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định phương châm chỉ đạo xuyên suốt cho năm học mới là: Lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Chia sẻ cùng đội ngũ nhà giáo, Thủ tướng cho rằng trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), máy móc có thể hỗ trợ tìm kiếm kiến thức nhưng không gì có thể thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Thủ tướng mong muốn các thầy cô giáo giữ trọn tình yêu nghề, chủ động làm chủ công nghệ mới, đồng thời dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.

"Các cháu học sinh, sinh viên thân mến! Mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi những điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh, vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình, học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Thủ tướng tin tưởng năm học 2026-2027 sẽ đạt được nhiều thành tích rực rỡ, góp phần đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học mới ở Lào Cai

Nghi thức cắt băng khánh thành đồng loạt các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền tại 34 tỉnh, thành phố đã diễn ra đồng loạt trong khoảnh khắc trang trọng và xúc động.

Ngay sau đó, tiếng trống khai trường giòn giã vang lên đồng loạt khắp cả nước, báo hiệu chính thức bắt đầu cho một năm học mới 2026-2027, đặc biệt mở ra một chương mới cho giáo dục biên cương.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng 20 quả bóng đá cho học sinh; Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng bộ Sách giáo khoa cho nhà trường nhằm động viên thầy và trò vùng biên kiên trì gieo chữ, học tập tốt.

Lễ khai giảng và khánh thành hệ thống trường nội trú liên cấp biên giới đất liền kết thúc trong niềm hân hoan, tin tưởng. Từng nụ cười, từng ánh mắt rạng rỡ của học sinh vùng cao khi bước vào phòng học mới ngăn nắp, trang thiết bị hiện đại chính là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần: "Cả nước hướng về biên cương, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau". 

Những mái trường mới khang trang nơi các xã biên giới đất liền không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ tri thức cho các thế hệ học sinh nghèo, mà còn là những cột mốc văn hóa, giáo dục vững chắc trên dải đất biên cương của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng

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Lại Hoa/VOV
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