Thủ tướng dự khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Chiều nay (9/7), Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cùng thực hiện nghi thức khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Là bệnh viện chuyên sâu hạng đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô lớn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500 m2 và tổng diện tích sàn gần 120.000 m2. Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh và phù hợp với yêu cầu vận hành của một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại đây, năng lực điều trị được xây dựng toàn diện cho nhiều chuyên khoa sâu như phẫu thuật thần kinh, tim mạch, gan mật, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình, sọ não, đầu mặt cổ, lồng ngực, cột sống, tiết niệu, vi phẫu, nhi khoa, hồi sức tích cực và cấp cứu ngoại viện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc khai trương hoạt động 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực.

"Đây là bệnh viện rộng rãi, khang trang, trang thiết bị hiện đại. Tất cả các dịch vụ y tế đặc biệt là ngoại khoa đều do các y bác sĩ của Hà Nội tăng cường. Một số trang thiết bị bệnh viện thậm chí còn hiện đại hơn, đồng bộ hơn cơ sở tại Hà Nội. Chất lượng các dịch vụ, phòng ốc rộng rãi hơn, hiện đại hơn, thuận tiện hơn, tiện nghi hơn cho người bệnh", Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng khẳng định.

Biểu dương nỗ lực của Bộ Y tế, các bệnh viện và tỉnh Ninh Bình trong việc tháo gỡ khó khăn để đưa hai dự án lớn chính thức hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao, Thủ tướng nhấn mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là nền tảng quan trọng cho phát triển; mỗi công trình y tế được đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ.

"Việc các Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho cơ sở tại Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị ngày càng tốt hơn theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta: mọi thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho mhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng Bệnh viện Việt Đức bức ảnh Bác Hồ về thăm Bệnh viện năm 1956.

Để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả; đổi mới quản trị bệnh viện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thủ tướng cũng đề nghị quy hoạch phát triển hạ tầng y tế, mục tiêu không chỉ xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà còn là hình thành hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Thủ tướng cùng với các đại biểu tham quan cơ sở vật chất các phòng khoa khám chữa bệnh tại Bệnh viện Việt Đức.

Đối với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành, phối hợp hỗ trợ hoàn thiện các bệnh viện về hạ tầng phụ trợ như: giao thông, điện, nước, nhà ở cho cán bộ và bảo đảm an ninh để bệnh viện phát triển ổn định.

Với 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao y đức. Xây dựng mô hình quản lý thống nhất, mô hình quản trị hiện đại; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững. Đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, việc đưa Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là bước đi cụ thể nhằm phát triển mạng lưới bệnh viện chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực y tế địa phương. Bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn về cơ chế để xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành một trung tâm ngoại khoa hiện đại, uy tín.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội và các dịch vụ phụ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh viện hoạt động ổn định, lâu dài.