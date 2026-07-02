Thủ tướng: Hiện đại hóa quân đội đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, hội nghị nhằm đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.

Trong đó tập trung vào việc tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Đảng bộ quân đội; kết quả thực hiện chủ đề năm 2026 "Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại"... Đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tăng tốc, bứt phá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026.

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong toàn quân 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá toàn quân đã tập trung xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, có bản lĩnh chính trị cao, kỷ luật nghiêm minh và làm chủ công nghệ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; huy động sức mạnh tổng hợp để phòng thủ quân khu, phòng thủ khu vực ngày càng vững chắc... qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tăng trưởng chung của cả nước.

Ghi nhận bước tiến mới trong sản phẩm công nghệ quốc phòng, công nghệ cao, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao các dự án trọng điểm để nâng cao tiềm lực quốc phòng; triển khai hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò then chốt của các doanh nghiệp quân đội trong phát triển hạ tầng và kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

"Các doanh nghiệp quân đội đã có đóng góp quan trọng cho kinh tế, xã hội, đất nước, ngân sách và phát triển hạ tầng quốc gia. Vừa qua, nhiều dự án trọng điểm cần đảm bảo chất lượng, quy mô lớn và tiến độ thì các doanh nghiệp quân đội đều được tin tưởng tham gia. Giao cho doanh nghiệp quân đội thì Đảng, Nhà nước và chính phủ rất yên tâm về tiến độ và chất lượng. Các dự án quy mô rất lớn cho nên làm tốt, hiệu quả và đúng tiến độ sẽ đóng góp rất lớn cho tăng trưởng của địa phương và cả nước", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng đánh giá công tác dân vận và các khu kinh tế quốc phòng đóng vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các vùng biên giới, hải đảo và vùng sâu vùng xa. Đối ngoại quốc phòng được tăng cường, chủ động thích ứng với chính sách của các nước đối tác và tham gia hiệu quả vào các hoạt động quốc tế như gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hỗ trợ nhân đạo.

Đồng thời nhấn mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với sự hỗ trợ của công nghệ giám định ADN đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của toàn quân, thể hiện đạo lý căn cốt của một dân tộc không bao giờ quên những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại; chủ động dự báo, nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

"Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại và đáp ứng các điều kiện tác chiến mới. Hiện đại hóa quân đội là quá trình chuyển đổi toàn diện, có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, tư duy hiện đại, chỉ huy hiện đại, dữ liệu hiện đại và hậu cần hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Nhấn mạnh chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao vị thế đất nước. Quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ...

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.