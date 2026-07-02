Thủ tướng: Lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược

Khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, triển khai tinh thần hành động mạnh mẽ, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị

Quán triệt phương châm của Đảng "lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả", Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiến tạo phát triển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định; đồng thời tích cực đóng góp trong thành công cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả lực lượng công an đạt được trong 6 tháng đầu năm và 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới và đề nghị lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hoá trong thực hiện chủ trương, chiến lược của Đảng; tiên phong kiến tạo, phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể; rà soát kiến nghị, khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

"Phát hiện được những xu hướng, chuyển dịch, thay đổi chiến lược. Không chỉ cảnh báo nguy cơ mà còn đề xuất chủ trương, giải pháp và đối sách để chủ động phòng ngừa. Đặc biệt đối với những vấn đề có tính chiến lược liên quan đến sự phát triển của đất nước, các chính sách đối ngoại thu hút nguồn lực, trong đó có nguồn lực đầu tư nước ngoài. Vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng như cung ứng xăng, dầu, cung ứng điện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ xử lý, khơi thông các nguồn lực tại các dự án ách tắc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất quy mô lớn, không để phát sinh điểm nóng. Tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng. Phát huy thực chất lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Củng cố và mở rộng các xã, phường không ma tuý và quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội.

Nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh, Thủ tướng cho rằng đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đề nghị Bộ Công an tập trung thực hiện các nhiệm vụ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, lưỡng dụng trong lĩnh vực an ninh; tăng cường công tác nền tảng, bảo mật an ninh mạng, thiết bị không người lái.

Toàn cảnh Hội nghị

Thủ tướng đề nghị xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại. Lực lượng công an nhân dân không chỉ là thanh bảo kiếm của Đảng, Nhà nước, là lá chắn thép bảo vệ an ninh tổ quốc, chỗ dựa vững chắc của nhân dân mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên. Không chỉ đấu tranh với cái xấu, cái ác, vi phạm mà còn thúc đẩy cái đúng, cái tốt, bảo vệ niềm tin của nhân dân và khát vọng phát triển của dân tộc.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới

Các đại biểu dự hội nghị