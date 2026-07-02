Thủ tướng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Những kết quả nổi bật đó là: Kịp thời triển khai điều chỉnh tổ chức, biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu; điều chỉnh hơn 3.400 tổ chức đúng lộ trình; thành lập Cục Phương tiện không người lái và các trường thiếu sinh quân nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026.

Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2026, với 100% chiến sĩ mới huấn luyện đạt yêu cầu. Số học sinh dự tuyển sinh quân sự tăng gần 17% so với năm 2025. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 8.500 cán bộ và hơn 3,42 triệu học sinh, sinh viên.

Điều động trên 25.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ và hơn 1.700 lượt phương tiện phòng, chống thiên tai, cứu nạn. Huy động hơn 2.870 tỷ đồng cho công tác dân vận, chính sách, xây tặng hơn 700 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa và triển khai quyết liệt chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Toàn ảnh Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026.

Đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, nổi bật là tham gia Đối thoại 3+3 cấp Bộ trưởng lần thứ nhất với Trung Quốc. Trong lĩnh vực khoa học, có 12 công trình, sản phẩm quốc phòng được nhận Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và 731 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn.

Thời gian tới, toàn quân thống nhất quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đó là quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực dự báo chiến lược, kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đề xuất điều chỉnh Chiến lược bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn. Thúc đẩy phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc; chú trọng xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã và lực lượng dân quân tự vệ.

Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới và không gian mạng; ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Coi trọng thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung

Bên cạnh đó, tham gia tích cực vào gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. Đột phá nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa dữ liệu trong chỉ đạo, điều hành của Bộ Quốc phòng.