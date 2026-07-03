Thủ tướng: Khẩn trương ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, quản lý dữ liệu

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, đến nay, 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu bước đầu đã có nền tảng, kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; 67/104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã hình thành nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung và đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. Trong 73 cơ sở dữ liệu đã đồng bộ, có 28 cơ sở dữ liệu phục vụ cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.277 thủ tục hành chính thuộc 18 bộ, ngành. Bộ Khoa học và Công nghệ đã có báo cáo về 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, 113 các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm trên cả nước.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai còn chưa thực chất, chưa đồng đều; còn có những cơ sở dữ liệu trọng yếu thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan và cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP chưa kết nối, đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia; một số bộ, ngành chưa ban hành Khung kiến trúc dữ liệu; nhiều cơ sở dữ liệu chưa quy định cụ thể về trường thông tin, trách nhiệm thu thập, tạo lập, cập nhật dữ liệu; trong các cơ sở dữ liệu phục vụ tái cấu trúc thủ tục hành chính, còn nhiều cơ sở dữ liệu chưa được khai thác thực tế để cắt giảm hồ sơ.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng; các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế, hạ tầng số, dữ liệu và tổ chức triển khai các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối, đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Các bộ, cơ quan khẩn trương kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu trọng yếu còn lại, các cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết 11/NQ-CP về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; đối với cơ sở dữ liệu có tính chất phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng có lộ trình hoàn thành trong năm 2027.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành làm sạch, đối soát, chuẩn hóa dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, bảo đảm hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2027; đồng thời ban hành đầy đủ danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung của ngành.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu Quốc gia) hoàn thành việc tích hợp, đồng bộ đầy đủ dữ liệu của Cơ sở dữ liệu hàng hóa, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia; hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Các bộ, cơ quan còn lại khẩn trương ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu của bộ, ngành bảo đảm thống nhất với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia theo quy định; hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Các bộ, cơ quan thường xuyên định kỳ cập nhật tiến độ toàn bộ công việc theo yêu cầu về Bộ Công an để báo cáo Chính phủ và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương. Bộ Công an nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất về thẩm quyền khai thác, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý điều hành.

Về công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, Thủ tướng đánh giá, đến nay, các bộ, cơ quan đã cơ bản hoàn thành hành lang pháp lý, các quy định được cập nhật, bổ sung; các bộ, cơ quan đã đề xuất nhiều nhiệm vụ với kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác để giải quyết các bài toán lớn được giao; tuy nhiên việc triển khai còn lúng túng, chậm tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục xác định tính chất, tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo đúng chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; cần xác định phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách; cần đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý, vận hành; cần tăng tốc triển khai, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương.

Về việc hoàn thiện hành lang pháp lý, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình báo cáo Chính phủ trước ngày 5/7.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định 260/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao, đảm bảo kiện toàn đầy đủ hệ thống hành lang pháp lý cho công nghệ chiến lược trước ngày 10/7. Chủ động phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về miễn giảm trách nhiệm trong các trường hợp thực hiện nhiệm vụ, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, không có động cơ sai phạm, vụ lợi cá nhân.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định 808/QĐ-TTg về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, trong đó làm rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ với các viện, trường, doanh nghiệp, sản phẩm đầu ra, đóng góp cho công tác quản lý, hoạt động sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, cũng như cơ chế tài chính, tổng nguồn chi phí dự kiến.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý các đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp và các trường, trong đó có Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; trên cơ sở đó, nghiên cứu các cơ chế giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp, tổ chức có tiềm lực; hình thành doanh nghiệp dẫn dắt phát triển công nghiệp công nghệ chiến lược, phát triển sản phẩm mang thương hiệu quốc gia; các tổ chức nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc.

Về Hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, khẩn trương hoàn thiện Đề án Phát triển các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược; báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, có phương án giải quyết triệt để các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, bảo đảm hiện thực hóa hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, liên thông dùng chung, đủ năng lực phục vụ các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; trong đó lưu ý rà soát tổng thể các quy định về các cơ chế đầu tư, quản lý, vận hành, hoàn thiện cơ chế dùng chung, chia sẻ, liên thông; có các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực duy trì, đầu tư phát triển từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước thông qua các phương án cho thuê dịch vụ, hợp tác công tư, đầu tư chung hiệu quả.