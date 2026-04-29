Thủ tướng: Khẩn trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Ghi nhận, đánh giá cao Bộ Xây dựng đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao với khối lượng lớn, yêu cầu cao, áp lực thời gian, đạt được nhiều kết quả quan trọng, Thủ tướng cũng chỉ rõ hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xây dựng còn có sự chồng chéo; chất lượng công tác quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng không gian phát triển mới còn hạn chế; điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn; công tác chuẩn bị đầu tư công còn hạn chế, thiếu tính kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải; một số quy định về quản lý chi phí đầu tư chưa thực sự phù hợp với các dự án có kỹ thuật phức tạp, công nghệ cao, lần đầu triển khai tại Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 đã nêu yêu cầu rất rõ đối với ngành xây dựng: "Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị, liên kết vùng... Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định. Rà soát, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền để phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng mới được phê duyệt; tập trung rà soát, đánh giá việc triển khai các dự án, công trình để phối hợp với các bộ, cơ quan chủ quản đôn đốc triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và đánh giá hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Xây dựng.

Thủ tướng yêu cầu trước hết cần tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn", giải phóng nguồn lực cho phát triển. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn toàn quốc, bảo đảm tối ưu việc sắp xếp không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quản lý quy hoạch, phát triển đô thị đồng bộ theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị khoa học, hiện đại, bảo đảm đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%.

Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; kiểm soát hợp lý các phân khúc; Bộ Xây dựng điều phối chung, tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư, kiểm soát bảo đảm đúng đối tượng người mua, hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trước năm 2030.

Khẩn trương rà soát, tập trung nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn; rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng, chủ động hướng dẫn các địa phương theo thẩm quyền; tiếp tục rà soát các vướng mắc phát sinh liên quan đến vật liệu của các dự án để kịp thời xử lý; yêu cầu các địa phương phải cam kết và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư công, kiên quyết cắt vốn nếu không đảm bảo nguyên vật liệu.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước cho hạ tầng giao thông, như Trung tâm tài chính quốc tế phát hành trái phiếu Chính phủ với các công trình, dự án cho các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ với thời hạn dài 15-30 năm.

Nhấn mạnh Bộ Xây dựng cần đi đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng cho rằng quá trình thực hiện các dự án hạ tầng giao thông phải đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả trước, trong và sau khi đầu tư, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phòng chống tiêu cực, lãng phí, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả của dự án.

Tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc, tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tập trung triển khai thi công 18 dự án đang thi công với 1.252km. Tập trung chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể triển khai các dự án đường sắt như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, các tuyến đường sắt tại Hà Nội, TPHCM...; tập trung hoàn thành, không để chậm tiến độ, đưa vào khai thác sân bay Long Thành, Gia Bình; các dự án cảng biển, đường thủy nội địa... ưu tiên ban hành giải pháp nhằm giảm chi phí logistics hiện còn cao so với GDP, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh. Thủ tướng mong Bộ Xây dựng quyết tâm cao hơn nữa, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia.