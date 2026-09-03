Thủ tướng: Kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội 8 tháng

Bức tranh kinh tế - xã hội 8 tháng qua cho thấy tăng trưởng đối mặt nhiều áp lực nhưng vẫn duy trì các điểm sáng vĩ mô.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì ổn định vĩ mô. Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng ước đạt 2,03 triệu tỷ đồng. Miễn, giảm, gia hạn khoảng 209 nghìn tỷ đồng thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt 49% kế hoạch. Vốn FDI đăng ký 8 tháng đạt trên 40 tỷ USD (tăng 55%). 8 tháng có 206 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Xuất nhập khẩu đạt 770 tỷ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết, tháng 8 giá xăng bình quân tăng 9,53% so với tháng trước, giá dầu diesel tăng 22% theo biến động của giá thế giới nhưng vẫn duy trì ở mức thấp so với khu vực. Về xăng dầu, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, có phương án huy động tối đa từ các nhà máy trong nước để đảm bảo nguồn cung. Đặc biệt, việc triển khai xăng sinh học là cơ bản, đúng lộ trình. Hiện nay đã có 6 nhà máy sản xuất xăng E100, 3 nhà máy đang hoạt động, đáp ứng khoảng 20% và phấn đấu các nhà máy đi vào hoạt động sẽ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu trong nước.

Nhận diện thách thức về chi phí, áp lực tỷ giá và rủi ro thiên tai

Bên cạnh kết quả tích cực, các ý kiến tại phiên họp cho rằng, nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với nhiều áp lực như tăng trưởng sức mua thực tế chưa cao. Chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao hơn doanh thu, tiếp cận vốn và lãi suất cho vay vẫn là rào cản lớn. Thu ngân sách tháng 8 có dấu hiệu chậm lại; vẫn còn 6 bộ/cơ quan giải ngân đầu tư công dưới 10%. Hệ thống ngân hàng tiếp tục phải đối mặt với áp lực thanh khoản nhất là khi tín dụng thường tăng nhanh vào cuối năm, tỷ giá tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh từ bên ngoài.

Toàn cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 vào chiều nay (3/9).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết: "Ngân hàng Nhà nước đã chủ động tăng cả về khối lượng lẫn kỳ hạn giao dịch trên thị trường mở và thị trường liên ngân hàng, qua đó đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức tín dụng. Thời gian qua, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã giảm đồng loạt từ 0,1 - 1,34 điểm phần trăm, giúp gỡ khó và hỗ trợ thanh khoản hiệu quả cho các tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, mức tăng lãi suất cho vay hiện thấp hơn mức tăng lãi suất huy động. Điều này cho thấy các tổ chức tín dụng đang tích cực chia sẻ và hỗ trợ nền kinh tế".

Thông tin về công tác phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết: Thời điểm hiện tại, cả nước đã xuất hiện 20/22 loại hình thiên tai tại hầu khắp các vùng miền và cho biết đã có những kịch bản sẵn sàng ứng phó với các hình thái thiên tai: "Theo dự báo, diễn biến thiên tai vào cuối năm nay sẽ rất phức tạp. Dự kiến còn khoảng từ 3 - 5 cơn bão, do đó công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong giai đoạn cuối năm rất nặng nề. Thời gian tới, Bộ đã sẵn sàng phối hợp cùng các địa phương để chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai có thể xảy ra như: lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn và rét đậm, rét hại cuối năm.

Các đại biểu tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026.

Sẵn sàng cho khai giảng năm học mới và phương án thi THPT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, trong tháng 9/2026 sẽ hoàn thiện phương án đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Trên cơ sở phương án được duyệt, Bộ sẽ rà soát và kịp thời sửa đổi các quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy chế tuyển sinh để sẵn sàng áp dụng cho năm học mới. Bộ trưởng cũng cho biết, việc sắp xếp trường lớp, các địa phương đã giảm được trên 50% số đầu mối cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Quá trình tinh gọn đã dôi ra khoảng 32.000 cán bộ quản lý và khoảng 11.000 nhân viên trường học. Hiện tại, 107/108 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các vùng biên giới đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, sẵn sàng tổ chức khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 sẽ được tổ chức trong 60 phút và được kết nối toàn quốc.

Kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định vĩ mô

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng của năm 2026. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ áp lực đổi mới mô hình tăng trưởng, điều hành vĩ mô, kiểm soát lạm phát đặt ra yêu cầu nỗ lực, đặt ra những giải pháp trong những tháng cuối năm phải kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Để bảo đảm "6 rõ" và quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu để kiểm soát lạm phát, tăng cường quản lý giá cả và có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ về giá năng lượng, giá các dịch vụ mà Nhà nước quản lý, đề nghị Bộ Tài chính rà soát và đánh giá về các biện pháp điều hành giá cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu phải kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Trong mục tiêu điều hành năm nay cũng như năm tới, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, kể cả kế hoạch năm 2027".

Các đại biểu tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế xử lý dứt điểm văn bản nợ ban hành. Theo đó, cần tích hợp các nội dung hướng dẫn; mỗi luật, nghị quyết chỉ ban hành 1 nghị định quy định chi tiết.

Nhấn mạnh tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý, Thủ tướng đề nghị chủ động tháo gỡ điểm nghẽn tại các bộ, ngành, địa phương là động lực tăng trưởng theo Nghị quyết 168 và 169 của Chính phủ. Tiếp tục chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí. Cải cách quy trình hoàn thuế VAT, đơn giản hóa thủ tục hải quan và chống chuyển giá.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Nhấn mạnh điều hành chủ động linh hoạt các chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu: "Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt giữ được ổn định mặt bằng và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, điều tiết thanh khoản, giữ ổn định tỷ giá; tập trung tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ vào các lĩnh vực rủi ro và thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng; xác định ngưỡng cảnh báo và chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách; giữ ổn định thanh khoản, mục tiêu là giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, để tăng tính thanh khoản cho nền kinh tế. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư, các định chế tài chính nhằm đa dạng hóa các cái nguồn vốn cho doanh nghiệp".

Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội cuối năm

Thủ tướng đề nghị khẩn trương trình ban hành Dự thảo Nghị định của Chính phủ nhằm tích hợp các cơ chế hướng dẫn đặc biệt là cơ chế chi đầu tư và chi thường xuyên. Lưu ý hướng dẫn rõ đối với các dự án đang đầu tư dở dang và các dự án đầu tư mới theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ. Xây dựng và trình ban hành chương trình, kế hoạch hành động về phát triển các Vùng và tổ chức không gian quốc gia trong giai đoạn mới.

Thủ tướng cũng chỉ đạo theo dõi sát giá năng lượng; bảo đảm nguồn cung điện cho sản xuất và sinh hoạt. Khẩn trương hoàn thiện phương án hệ thống phân phối xăng dầu, khôi phục hoạt động các nhà máy sản xuất xăng sinh học. Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 vào chiều 3/9.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Xây dựng xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh cho các dự án quan trọng quốc gia. Bảo đảm tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc, đường vành đai Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, dự án phục vụ APEC, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Trình ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030; rà soát quy định an toàn giao thông tại Thông tư 38 và Nghị định 168.

Thủ tướng cũng chỉ đạo triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xử lý dứt điểm các hồ sơ mộ liệt sĩ, lấy mẫu hài cốt chưa xác định thông tin. Tổ chức lễ khai giảng, khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền (giai đoạn 1) và khởi công đợt 2 theo tiến độ. Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa, nhất là vùng sâu, vùng xa. Đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh và thực hiện khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân.