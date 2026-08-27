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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Thứ Năm, 18:00, 27/08/2026
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VOV.VN - Chiều nay, (27/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực, tâm huyết của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 10/2024), cũng như việc thúc đẩy và chuẩn bị cho các chuyến thăm, trao đổi đoàn các cấp.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương: tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư không ngừng được tăng cường; đặc biệt, hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành một trụ cột mới.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đồng thời đề nghị Đại sứ, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tăng cường quan hệ song phương, nhất là trên các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát huy nền tảng hợp tác truyền thống về y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa và bảo tồn di sản.

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Toàn cảnh buổi tiếp đón.

Về phần mình, Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương Việt Nam dành cho cá nhân ông cũng như Đại sứ quán Pháp trong suốt nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời tự hào khi được chứng kiến và đóng góp vào những bước phát triển mạnh mẽ, mang tính lịch sử của quan hệ hai nước.

Đại sứ khẳng định Pháp luôn coi trọng vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế. Đại sứ mong muốn tiếp tục đóng góp vào sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước thông qua việc thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác thiết thực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, cơ sở hạ tầng, hàng không vũ trụ, năng lượng hạt nhân, giáo dục - đào tạo và văn hóa.

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Thủ tướng tin tưởng Đại sứ Olivier Brochet sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ những tình cảm và ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ Olivier Brochet khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào trong thời gian tới, ông vẫn sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và đóng góp tích cực cho việc củng cố tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Thủ tướng tin tưởng Đại sứ Olivier Brochet sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững.

Lại Hoa/VOV
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