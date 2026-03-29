中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chủ Nhật, 15:12, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưa nay (29/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn và thị sát nơi xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn. Thủ tướng cho rằng việc xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn phải được thực hiện trên tinh thần khẩn cấp.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn Kazutaka Yamato cho biết, hiện công ty đa dạng hoá nguồn cung, ổn định nguồn dầu vận hành nhà máy đến hết tháng 5/2026 và cho rằng cần sự hỗ trợ của Chính phủ.

Ông Kazutaka Yamato cũng cho biết, công ty gặp khó khăn về tài chính, các nhà cung cấp yêu cầu trả trước, trong khi năng lực tài chính công ty không đủ cần có sự hỗ trợ của chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Nhận thức Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn cung cấp 40% xăng dầu nội địa, ông cho biết đang nỗ lực chủ động, đa dạng hoá nguồn cung, khắc phục khó khăn hiện tại, duy trì vận hành, ổn định, tính toàn vẹn, độ liên tục của nhà máy trong mọi tình huống. 

Ông kiến nghị chủ đầu tư, Chính phủ và tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ để Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn ổn định, bảo đảm nguồn cung thiết yếu cho thị trường và tiếp tục đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia thông qua hoạt động sản xuất an toàn, bền vững và hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để bảo đảm hoạt động liên tục đến hết tháng 5/2026 ở mức công suất tối ưu.

Thủ tướng cho rằng việc xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn phải được thực hiện trên tinh thần khẩn cấp.

Trước bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn về nguồn cung, công ty đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp, qua đó bảo đảm duy trì vận hành ổn định trong thời gian tới. 

Thủ tướng cũng cho biết đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn để có thể vận chuyển dầu về Việt Nam qua eo biển Hormuz. Trên tinh thần chủ quyền của Việt Nam và vấn đề nhân đạo, Thủ tướng đề nghị Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn bằng mọi cách có nguồn dầu để nhà máy hoạt động, để vượt qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng cho biết sẽ đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn để nâng cao năng lực tự chủ về năng lượng; đề nghị tỉnh Thanh Hoá tập trung giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân nhường đất cho dự án, việc xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn phải được thực hiện trên tinh thần khẩn cấp.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Phạm Minh Chính lọc dầu Nghi Sơn dự trữ xăng dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội