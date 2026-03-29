Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn Kazutaka Yamato cho biết, hiện công ty đa dạng hoá nguồn cung, ổn định nguồn dầu vận hành nhà máy đến hết tháng 5/2026 và cho rằng cần sự hỗ trợ của Chính phủ.

Ông Kazutaka Yamato cũng cho biết, công ty gặp khó khăn về tài chính, các nhà cung cấp yêu cầu trả trước, trong khi năng lực tài chính công ty không đủ cần có sự hỗ trợ của chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Nhận thức Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn cung cấp 40% xăng dầu nội địa, ông cho biết đang nỗ lực chủ động, đa dạng hoá nguồn cung, khắc phục khó khăn hiện tại, duy trì vận hành, ổn định, tính toàn vẹn, độ liên tục của nhà máy trong mọi tình huống.

Ông kiến nghị chủ đầu tư, Chính phủ và tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ để Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn ổn định, bảo đảm nguồn cung thiết yếu cho thị trường và tiếp tục đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia thông qua hoạt động sản xuất an toàn, bền vững và hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để bảo đảm hoạt động liên tục đến hết tháng 5/2026 ở mức công suất tối ưu.

Thủ tướng cho rằng việc xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn phải được thực hiện trên tinh thần khẩn cấp.

Trước bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn về nguồn cung, công ty đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp, qua đó bảo đảm duy trì vận hành ổn định trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng cho biết đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn để có thể vận chuyển dầu về Việt Nam qua eo biển Hormuz. Trên tinh thần chủ quyền của Việt Nam và vấn đề nhân đạo, Thủ tướng đề nghị Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn bằng mọi cách có nguồn dầu để nhà máy hoạt động, để vượt qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Thủ tướng cho biết sẽ đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn để nâng cao năng lực tự chủ về năng lượng; đề nghị tỉnh Thanh Hoá tập trung giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân nhường đất cho dự án, việc xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu tại Nghi Sơn phải được thực hiện trên tinh thần khẩn cấp.