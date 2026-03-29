中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sơn La kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Chủ Nhật, 12:42, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay 29/3, HĐND tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Vi Đức Thọ, Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thông qua Nghị quyết thành lập các Ban của HĐND tỉnh và kiện toàn lãnh đạo các Ban nhằm bảo đảm cơ cấu hợp lý, nâng cao hiệu quả giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI.

Đối với khối UBND tỉnh, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Công, Đặng Ngọc Hậu, Nguyễn Minh Tiến và Hà Trung Chiến tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc bầu các chức danh được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng quy định.

HĐND tỉnh Sơn La cũng đã bầu 15  Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh

Theo ông Vi Đức Thọ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, thành công của Kỳ họp là nền tảng quan trọng để Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung ban hành các cơ chế, chính sách về các lĩnh vực như: Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Nông nghiệp, Du lịch, công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng; chính sách thu hút đầu tư, công tác an sinh xã hội nhằm cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí Tỉnh ủy Sơn La tặng hoa chúc mừng các đồng chí được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khóa XVI.

Ông Vi Đức Thọ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho biết, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, HĐND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, cụ thể là hoạt động của các Ban liên quan đến thẩm tra, đảm bảo các nội dung khi ban hành nghị quyết phù hợp với thực tiễn, đúng quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu của các bộ phận giúp việc; đồng thời thường xuyên sử dụng, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Tag: Sơn La Lò Minh Hùng kỳ họp tổ chức nhân sự
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuyên Quang kiện toàn chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031
VOV.VN - Ngày 28/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND và ông Phan Huy Ngọc tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố. Các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà, ông Trương Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 cùng 17 Ủy viên UBND.

VOV.VN - Ngày 28/3, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND. Tại kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội