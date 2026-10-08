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Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh

Thứ Năm, 16:26, 08/10/2026
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VOV.VN - Trưa 8/10, ngay sau khi tới Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính đặt vòng hoa, nghiêng mình tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã anh dũng ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

thu tuong le minh hung dat vong hoa tai Dai tuong niem cac chien si vo danh hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh 

Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh tại Thủ đô Viêng Chăn là công trình lịch sử – văn hóa biểu tượng, nơi khắc ghi công lao của các thế hệ anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho nền độc lập và tự do của đất nước Lào. Đây cũng là điểm đến quan trọng trong các nghi thức ngoại giao chính thức của các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế khi tới thăm đất nước Lào. Hoạt động dâng hoa của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cũng như tình cảm thủy chung, gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa bản lề đối với nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Sau thành công của Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào đầu năm 2026. Chính phủ Lào tập trung thúc đẩy cải cách, ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và duy trì tăng trưởng.

thu tuong le minh hung dat vong hoa tai Dai tuong niem cac chien si vo danh hinh anh 2
Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh 

Chuyến thăm là cơ hội để nhà lãnh đạo hai nước chia sẻ tầm nhìn và định hướng trước các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển thực chất.

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Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, trưa nay (08/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 08-09/10/2026.

Lại Hoa-Trần Tuấn/VOV
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