Thủ tướng yêu cầu bữa bán trú an toàn và đủ chất: Vướng ở đâu?

VOV.VN - Thực đơn đa dạng thì khó kiểm soát an toàn, mức tiền ăn thấp khó đủ cho thực phẩm, việc giám sát còn thiếu chế tài. PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chỉ ra những điểm nghẽn của bữa bán trú.
VOV.VN - Bữa ăn bán trú không chỉ cần đủ lượng, an toàn mà còn phải đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo từng độ tuổi, đồng thời hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho học sinh.
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ ngành, địa phương giải quyết một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đạo tạo như: Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa; kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn học đường; đổi mới phương pháp dạy, học, thi và tuyển sinh...
VOV.VN - Ngay trước thềm năm học mới, Chỉ thị 33 yêu cầu công khai, minh bạch bữa ăn học đường, tăng vai trò giám sát của phụ huynh và làm rõ trách nhiệm của nhà trường. Các chuyên gia phân tích những yêu cầu mới này.
VOV.VN - Chỉ thị 33 yêu cầu công khai bữa ăn học đường, để phụ huynh có thể kiểm chứng nguồn thực phẩm, suất ăn và trách nhiệm nhà trường.