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Thủ tướng yêu cầu bữa bán trú an toàn và đủ chất: Vướng ở đâu?
Thứ Năm, 07:08, 08/10/2026

Thủ tướng yêu cầu bữa bán trú an toàn và đủ chất: Vướng ở đâu?

VOV.VN - Thực đơn đa dạng thì khó kiểm soát an toàn, mức tiền ăn thấp khó đủ cho thực phẩm, việc giám sát còn thiếu chế tài. PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chỉ ra những điểm nghẽn của bữa bán trú.

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Phạm Trang/VOV2
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