Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, trưa nay (8/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 08-10/10/2026.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 08-09/10/2026. Tháp tùng Thủ tướng có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất. Hai bên chú trọng cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trên nhiều lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả kết quả cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị năm 2026, cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng, Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, kết quả các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước và đạt nhiều kết quả tích cực. Các tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm.

Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố và nâng tầm; hai bên duy trì truyền thống trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, gắn bó chặt chẽ, thiết thực, triển khai đồng bộ, toàn diện và thực chất.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng được ưu tiên, thúc đẩy theo hướng tăng cường “gắn kết chiến lược”, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics và liên kết hai nền kinh tế. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 1,3 tỷ USD; phấn đấu đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới. Hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, tiếp tục được quan tâm. Hai bên phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chủ động và tích cực của người đứng đầu Chính phủ, truyền tải thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Chuyến thăm cũng nhằm góp phần nâng cao mức độ tin cậy trong quan hệ giữa Việt Nam với Lào; tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Lãnh đạo cấp cao Lào, góp phần tăng cường hơn nữa mức độ tin cậy trong quan hệ với hai nước; trao đổi các biện pháp đẩy mạnh việc chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành kết quả thực chất; chia sẻ tầm nhìn, định hướng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.