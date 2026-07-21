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Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney

Thứ Ba, 23:02, 21/07/2026
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VOV.VN - Tối 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng Chính phủ Canada đã đạt cũng như mức độ tín nhiệm cao mà người dân Canada dành cho Thủ tướng Carney thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi Canada là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại và vui mừng trước những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney

Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước việc hai bên tích cực duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các kênh, các cấp, nhất là cấp cao, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; đánh giá việc hai nước phát huy hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã đưa hai bên trở thành đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của nhau với kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi trong 5 năm gần đây. Hợp tác về quốc phòng, an ninh, hỗ trợ phát triển, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân... đều được hai bên quan tâm thúc đẩy và đạt tiến triển tích cực.

Cho rằng quan hệ hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để mở rộng và phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa một số ưu tiên cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước; Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản; khuyến khích doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam; thiết lập các cơ chế hợp tác song phương về thực thi pháp luật; tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương.

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 Quang cảnh buổi điện đàm của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Thủ tướng Canada Mark Carney

Về phần mình, Thủ tướng Canada Mark Carney chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội tín nhiệm bầu vào trọng trách mới. Thủ tướng Carney cũng chúc mừng những thành tựu của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Lê Minh Hưng, sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

Thủ tướng Mark Carney khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng chủ chốt của Canada ở khu vực ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều lợi ích chung, mối quan hệ đối tác vô cùng năng động trên nền tảng tin cậy chính trị, thương mại - đầu tư rộng mở, giao lưu nhân dân sâu sắc và cam kết cùng thúc đẩy hợp tác, duy trì ổn định, thịnh vượng trong bối cảnh quốc tế thay đổi nhanh chóng, bất định.

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Quang cảnh buổi điện đàm

Về quan hệ song phương, Thủ tướng Mark Carney chia sẻ ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng về sự phát triển tốt đẹp và tiềm năng to lớn của quan hệ Đối tác Toàn diện Canada - Việt Nam; nhất trí sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm cao mới và đề nghị các cơ quan hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho việc quan trọng này. Thủ tướng Mark Carney mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy lợi ích chung trong các lĩnh vực như phát triển bền vững và bao trùm, năng lượng, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...; đồng thời thúc đẩy khả năng thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, khuyến khích tăng cường giao lưu nhân dân nhằm tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp trong xử lý các thách thức chung của khu vực và quốc tế; tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, lập trường của ASEAN và Việt Nam về giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Thủ tướng Mark Carney cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Canada - ASEAN; nhấn mạnh vai trò cầu nối quan trọng của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực kết nối giữa CPTPP với các đối tác khác. Thủ tướng Mark Carney khẳng định Canada sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, ủng hộ Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trong năm 2027.

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Quang cảnh buổi điện đàm

Nhân dịp này, Thủ tướng Mark Carney trân trọng chuyển lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm chính thức Canada. Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn lời mời của Thủ tướng Mark Carney đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi qua đường ngoại giao để thu xếp chuyến thăm, đồng thời chuyển lời mời Thủ tướng Mark Carney thăm Việt Nam vào cuối năm 2026.

Lại Hoa/VOV
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