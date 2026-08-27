English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Thứ Năm, 09:16, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (27/8), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. 

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Trụ sở Chính phủ tới 34 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. 

thu tuong le minh hung du hoi nghi trien khai nhiem vu nam hoc 2026-2027 hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Giáo dục không phải là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn thể hệ thống chính trị, xã hội. Đổi mới giáo dục chỉ có thể thành công khi tất cả cùng vào cuộc, hành động và chịu trách nhiệm vì tương lai của đất nước.

Nhìn lại năm học 2025 - 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành Giáo dục trong việc duy trì ổn định dạy và học, tích cực hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, ban hành nhiều chính sách thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Năm học 2025 - 2026 cũng là năm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 25/8 vừa qua, Phó Thủ tướng chỉ rõ: 1 năm qua đã tạo nền tảng và mở đường; những chuyển biến về chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo, người học và nguồn nhân lực vẫn chưa thực sự rõ nét.

thu tuong le minh hung du hoi nghi trien khai nhiem vu nam hoc 2026-2027 hinh anh 2
Các đại biểu tại Hội nghị.

Vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ xuyên suốt của năm học 2026 - 2027 là chuyển biến mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ đổi mới cơ chế sang chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, từng lớp học. Mọi chủ trương, chính sách phải được đo đếm bằng sự tiến bộ của học sinh, sự yên tâm của nhà giáo và chất lượng nguồn nhân lực.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và hành động, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận nhằm đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực cho năm học mới. Hiện nay, sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường học, cả nước cần bổ sung hơn 43.000 chỉ tiêu giáo viên mầm non và phổ thông; thiếu gần 45.700 phòng học, hơn 27.000 phòng chức năng; thiết bị dạy học tối thiểu mới chỉ đáp ứng khoảng 50,6% (nhiều nơi dưới 50%). Đây là trách nhiệm trực tiếp của các địa phương cần sớm có lộ trình và giải pháp xử lý dứt điểm.

thu tuong le minh hung du hoi nghi trien khai nhiem vu nam hoc 2026-2027 hinh anh 3
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu.

Phó Thủ tướng đề nghị đánh giá toàn diện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thay đổi quản trị nhà trường, phương pháp dạy học, thi cử; giảm thủ tục hồ sơ sổ sách. Đồng thời, kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận thi cử, dạy thêm học thêm biến tướng, lạm thu đầu năm và xử lý triệt để các vấn đề bạo lực học đường, ma túy, tâm lý lứa tuổi.

Về sắp xếp tinh gọn các cơ sở đại học, giáo dục nghề nghiệp, không lấy việc giảm đầu mối làm thành tích mà phải nâng cao chất lượng. Tăng cường tự chủ thực chất, gắn kết nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, tập trung nguồn lực phát triển các đại học tinh hoa, trọng điểm tầm cỡ khu vực và quốc tế.

thu tuong le minh hung du hoi nghi trien khai nhiem vu nam hoc 2026-2027 hinh anh 4
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết năm học 2025 - 2026; Triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Đồng thời đề xuất các giải pháp đồng bộ không chỉ về lương, phụ cấp mà còn tôn vinh, bảo vệ uy tín, cải thiện điều kiện làm việc để đội ngũ giáo viên yên tâm cống hiến. Xây dựng dữ liệu giáo dục "đúng, đủ, sạch, sống", kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và VNeID để hình thành hồ sơ học tập suốt đời cho người dân. Xóa bỏ quan niệm công nghệ thay thế con người; công nghệ chỉ là công cụ phục vụ giảng dạy và quản trị. Làm rõ các vướng mắc thuộc về cơ chế tài chính, biên chế, quỹ đất hay khâu tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất phương án xử lý cụ thể, rõ cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành.

Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị ngay văn bản hướng dẫn để luật sớm đi vào cuộc sống
Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị ngay văn bản hướng dẫn để luật sớm đi vào cuộc sống

VOV.VN - Chiều 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 (phiên thứ hai) để cho ý kiến vào 11 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị ngay văn bản hướng dẫn để luật sớm đi vào cuộc sống

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị ngay văn bản hướng dẫn để luật sớm đi vào cuộc sống

VOV.VN - Chiều 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 (phiên thứ hai) để cho ý kiến vào 11 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Thủ tướng tin tưởng doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đồng hành với những dự án hiệu quả cao
Thủ tướng tin tưởng doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đồng hành với những dự án hiệu quả cao

VOV.VN - Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam các lĩnh vực như: chế biến, chế tạo; năng lượng; cơ sở hạ tầng; nông nghiệp công nghệ cao; viễn thông, chuyển đổi số; tài chính, ngân hàng.

Thủ tướng tin tưởng doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đồng hành với những dự án hiệu quả cao

Thủ tướng tin tưởng doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đồng hành với những dự án hiệu quả cao

VOV.VN - Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam các lĩnh vực như: chế biến, chế tạo; năng lượng; cơ sở hạ tầng; nông nghiệp công nghệ cao; viễn thông, chuyển đổi số; tài chính, ngân hàng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, trao đổi về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, trao đổi về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội