Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali

Thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Abiy Ahmed Ali đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026), đồng thời chúc mừng Ethiopia đã được lựa chọn làm quốc gia đăng cai Hội nghị lần thứ 32 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 32) và Hội nghị thượng đỉnh đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ 5 (P4G) năm 2027.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Ethiopia, nhất là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần thứ tư của Thủ tướng Abiy Ahmed Ali tháng 4/2025.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi Ethiopia là đối tác quan trọng tại châu Phi. Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, triển khai hiệu quả các cam kết cấp cao đã đạt được, Thủ tướng đề xuất hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, kinh doanh. Hai bên cần tăng cường các khuôn khổ pháp lý nhằm tạo nền tảng vững chắc, lâu dài thông qua việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định quan trọng như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, kinh doanh. Ảnh: chinhphu.vn

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam năm 2024, Thủ tướng Abiy Ahmed Ali đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định Ethiopia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Ethiopia cho biết, Ethiopia có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Việt Nam tại châu Phi nhờ quy mô dân số lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và sở hữu nhiều tiềm năng phát triển. Thủ tướng Abiy Ahmed Ali kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Ethiopia, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; khẳng định Chính phủ Ethiopia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Đường bay thẳng trực tiếp giữa hai nước và mạng lưới các điểm đến rộng khắp của Ethiopian Airlines cũng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa Ethiopia với Việt Nam và khu vực châu Á, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng Abiy Ahmed Ali khẳng định, Ethiopia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ảnh: chinhphu.vn

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, BRICS và P4G. Ethiopia khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi (AU). Thủ tướng Abiy Ahmed Ali mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Ethiopia tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần thứ năm, dự kiến diễn ra tại Ethiopia vào tháng 2/2027.