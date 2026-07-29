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Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện thăm hỏi về trận động đất tại Nhật Bản

Thứ Tư, 19:45, 29/07/2026
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VOV.VN - Ngày 29/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu (Nhật Bản) gây nhiều tổn thất về người và tài sản.

Được tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu (Nhật Bản) gây nhiều tổn thất về người và tài sản, ngày 29/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu.

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Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai quy định mới về hợp nhất văn bản

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh số 01/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 250/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất.

PV/VOV.VN
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