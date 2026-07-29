Toàn văn Nghị quyết về xây dựng, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Toàn văn Nghị quyết số 20-NQ/TW trong file đính kèm.
VOV.VN - Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh xác định biển là không gian phát triển chiến lược và là nơi hình thành những cực tăng trưởng, các ngành kinh tế và động lực phát triển mới.
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đổi mới mô hình phát triển Việt Nam (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đổi mới mô hình phát triển Việt Nam (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
VOV.VN -Tại Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương nêu rõ một trong các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, nâng hạng tín nhiệm quốc gia, thị trường chứng khoán; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia.
VOV.VN -Tại Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương nêu rõ một trong các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, nâng hạng tín nhiệm quốc gia, thị trường chứng khoán; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia.
VOV.VN - "An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững".
VOV.VN - "An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững".