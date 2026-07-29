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Toàn văn Nghị quyết về xây dựng, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thứ Tư, 19:07, 29/07/2026
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VOV.VN - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW).

toan van nghi quyet ve xay dung, phat trien viet nam tro thanh quoc gia bien manh hinh anh 1
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV 

Toàn văn Nghị quyết số 20-NQ/TW trong file đính kèm.

Xem tại đây

PV/VOV.VN
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