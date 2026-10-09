English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Thứ Sáu, 22:11, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 9/10/2026, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Campuchia; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 7/2026 vừa qua.

thu tuong le minh hung hoi kien chu tich quoc hoi campuchia khuon sudary hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam thời gian qua, đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045 và khẳng định Campuchia luôn ủng hộ những thành công của Việt Nam.

Nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam được hình thành, vun đắp qua nhiều thế hệ, trong đó hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary khẳng định Campuchia luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc duy trì, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước càng có ý nghĩa quan trọng, cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary; trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary. 

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước và nhân dân Campuchia đạt được thời gian qua; tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; khẳng định tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng và đạt được nhận thức chung quan trọng về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên cũng nhất trí khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tăng cường đầu tư, hợp tác sản xuất, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến; thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics, thương mại biên giới, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và giao lưu nhân dân, qua đó đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary bày tỏ vui mừng, ủng hộ những kết quả đạt được tại hội đàm giữa hai Thủ tướng, cũng như việc ký kết, trao đổi các văn kiện hợp tác song phương. 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả kênh hợp tác nghị viện, Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Hai bên cũng nhất trí ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, giúp các thế hệ kế tiếp hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm gìn giữ, vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027), hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027”, trong đó chú trọng các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội, các cơ quan, địa phương và nhân dân hai nước, góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc để quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong tương lai.

Lại Hoa - Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam – Campuchia quyết tâm đưa kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ USD
Việt Nam – Campuchia quyết tâm đưa kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ USD

VOV.VN - Hai Thủ tướng Việt Nam và Camphuchia khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế. Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Việt Nam – Campuchia quyết tâm đưa kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ USD

Việt Nam – Campuchia quyết tâm đưa kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ USD

VOV.VN - Hai Thủ tướng Việt Nam và Camphuchia khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế. Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam – Campuchia
Nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Vương Quốc Campuchia, cuối buổi chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026. Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác kinh tế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động.

Nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam – Campuchia

Nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam – Campuchia

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Vương Quốc Campuchia, cuối buổi chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2026. Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác kinh tế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động.

Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Campuchia
Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm trao đổi các biện pháp tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Sau Hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương.

Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Campuchia

Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm trao đổi các biện pháp tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Sau Hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia
Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Vào 14h chiều nay (9/10) Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia đã diễn ra trọng thể tại Cung Hoà Bình. 

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Vào 14h chiều nay (9/10) Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia đã diễn ra trọng thể tại Cung Hoà Bình. 

Thủ tướng: "Mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân" vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào
Thủ tướng: "Mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân" vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, vào ngày 9/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Viêng Chăn.

Thủ tướng: "Mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân" vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào

Thủ tướng: "Mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân" vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, vào ngày 9/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Viêng Chăn.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội