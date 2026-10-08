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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Thứ Năm, 22:45, 08/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vinh dự thăm chính thức Lào trên cương vị mới và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone nhậm chức; vui mừng gặp lại và nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được Quốc hội khoá X của Lào tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng trân trọng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone.

thu tuong le minh hung hoi kien chu tich quoc hoi lao sonexay siphandone hinh anh 1

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ và phương thức lãnh đạo, quản trị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế. Thủ tướng cũng thông tin về một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; tin tưởng Lào sẽ vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031.

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Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Saleumxay Kommasith và hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề và đạt nhất trí cao về các phương hướng lớn nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; thống nhất triển khai các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất, từ “hợp tác tốt” sang “hợp tác hiệu quả”, từ “cam kết” sang “kết quả cụ thể”. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực, tổ chức bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, khởi động dự án Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến thăm chính thức Lào lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam.

thu tuong le minh hung hoi kien chu tich quoc hoi lao sonexay siphandone hinh anh 3

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực; quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy; hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những chuyển biến tích cực; hợp tác giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, năng lượng, văn hóa, giao lưu nhân dân và giữa các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc, trân trọng và có trách nhiệm gìn giữ, phát huy, tiếp nối mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027”, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027).

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Quốc hội Lào trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc triển khai các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, tiền tệ; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Lào tận dụng hiệu quả các cơ hội để phát triển nhanh và bền vững.

Nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác song phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Quốc hội Lào quan tâm, ủng hộ việc nghiên cứu, ban hành và áp dụng các chính sách, quy định phù hợp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động hiệu quả nguồn lực nhà nước và doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

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Đánh giá cao vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong vun đắp, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Thủ tướng đề nghị hai Quốc hội tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone khẳng định Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và hiệp định hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, việc tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Lại Hoa-Trần Tuấn/VOV
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