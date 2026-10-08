Đột phá hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào, hướng tới kim ngạch 10 tỷ USD

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp Lào kiến nghị Chính phủ Việt Nam sớm lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia để thống nhất cấu trúc tài chính; thành lập Ủy ban cấp quốc gia Lào - Việt Nam nhằm thúc đẩy, đôn đốc tiến độ toàn tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng.

các doanh nghiệp Lào đề nghị Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành tạo thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện theo cơ chế Take-or-Pay, sớm tiến hành đóng điện thương mại nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh do chờ đợi đấu nối; xem xét phương án mua 1.800 MW điện từ dự án nhiệt điện than tại tỉnh Sekong; đồng thời đề nghị Thủ tướng hai nước chỉ đạo các bộ ngành, địa phương sớm thống nhất số liệu, phương án điểm đấu nối biên giới cho tuyến cao tốc Vientiane - Hà Nội.

Hai Thủ tướng đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng kiến nghị 2 bên tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch và đồng bộ; các chính sách về đầu tư, thuế, đất đai, lao động được thực thi thống nhất giữa các cấp, các ngành. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục đầu tư, đất đai; tháo gỡ vướng mắc về thỏa thuận đã ký và chồng lấn dự án; xem xét xử lý theo thẩm quyền các dự án lớn trong ngành khai khoáng, cao su và năng lượng. Các kiến nghị sau Hội nghị phải được theo dõi đến cùng, xác định rõ đơn vị đầu mối, trách nhiệm và thời hạn xử lý cụ thể; có cơ chế phối hợp giữa hai bên với những vấn đề chung.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phải thực sự trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào

Thủ tướng cho biết, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Lào tiếp tục duy trì vị thế là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với hơn 300 dự án, tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD. Riêng 9 tháng năm 2026, Việt Nam có thêm 24 dự án mới với vốn đầu tư 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp trung bình khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách Lào, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục vạn lao động sở tại.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục như tiến độ một số dự án còn chậm; các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, thanh toán, kết nối hạ tầng; hay việc kim ngạch thương mại 8 tháng năm 2026 mới đạt khoảng 1,65 tỷ USD do xuất khẩu của Việt Nam sang Lào giảm mạnh.

Để tạo đột phá và hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2030, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị: "Chúng ta tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa gắn kết chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, phát huy vận hành khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng; tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030. Chúng ta cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, về đơn giản hóa thủ tục hành chính, và đồng hành cùng Lào để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển".

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng dự án, yêu cầu các nhà đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện đúng cam kết; phân công cơ quan đầu mối xử lý rõ ràng, có thời hạn và trách nhiệm cụ thể đối với từng kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng và du lịch.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào

Tại Hội nghị, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thống nhất định hướng hợp tác triển khai hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Đồng thời cho biết, Chính phủ Lào đã thành lập Ủy ban Xúc tiến và Quản lý Đầu tư do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo nhằm tinh gọn quy trình, đẩy nhanh khâu xem xét và phê duyệt dự án kịp thời, đặc biệt ưu tiên và tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động bắt tay hợp tác đầu tư theo hình thức liên doanh/góp vốn cổ phần. Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm quản lý, công nghệ trên tinh thần tương trợ lẫn nhau để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Lào tương xứng với doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời tăng cường hợp tác chặt chẽ ở cả cấp độ nhà nước với nhà nước, cũng như giữa khối doanh nghiệp tư nhân của hai bên. Nỗ lực phối hợp nhằm khắc phục hạn chế và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2030 theo kế hoạch lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao chứng nhận và thoả thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước

Kết thúc Hội nghị, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao các văn kiên hợp tác gồm:

1. Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho CTCP Đầu tư Savannakhet với Dự án Trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến tại Lào, vốn 29,2 triệu USD.

2. Trao Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh cho Ngân hàng TMCP Quân đội, với Dự án Ngân hàng MB Lào, tổng vốn đầu tư 23,3 triệu USD (tăng vốn 3,3 triệu USD).

3. Trao Hợp đồng nhượng quyền (CA) Dự án điện gió Cha Lo (500 MW, tổng vốn 946,6 triệu USD) và Hợp Đồng Phát Triển Dự Án (PDA) Dự án Điện gió Cha Lo 2 (600 MW, tổng vốn đầu tư 1,086 tỷ USD) cho Công ty TNHH Đầu Tư CLE1.

4. Trao Hợp đồng nhượng quyền (CA) Dự án điện gió The Light (công suất 500 MW, tổng vốn đầu tư 863,2 triệu USD) và Hợp Đồng Phát Triển Dự Án (PDA) Dự án Điện gió Trường Sơn 3 (500MW, vốn đầu tư 1,03 tỷ USD) cho Công ty TNHH Năng Lượng CLE2.

5. Trao Hợp đồng phát triển Dự án (PDA) dự án thủy điện Nam Lan 1 và 2 và Dự án thủy điện Nc am-Nơn hạ lưu cho Công ty TNHH SCI Energy (tổng công suất 80 MW, tổng vốn đầu tư 130 triệu USD)

6. Trao Hợp đồng phát triển Dự án (PDA) điện gió Nỏong-Hẹt 1 cho Công ty Cổ phần Điện gió Sao Mai, công suất 300 MW, vốn đầu tư 514,4 triệu USD

7. Trao Hợp đồng phát triển Dự án (PDA) điện gió Nặm-Kăn 1 (công suất 300 MW, vốn đầu tư 558,9 triệu USD) cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện gió Toàn Cầu.

8. Trao Quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Quasa-Geruco Lào tiếp tục khảo sát diện tích đất dư án tại Lào để tiến đến ký kết Thỏa thuận nhượng quyền với Chính phủ Lào.

9. Thỏa thuận về Nghiên cứu và xây dựng Khung kiến trúc chuyển đổi số của Lào giữa Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

10. Trao Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc Nghiên cứu và khảo sát phát triển hệ thống hành chính và quản trị hiện đại giữa Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn và Công ty Star Telecom (Unitel)

11. Trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác triển khai hệ thống dịch vụ công tập trung một cửa giữa Ủy ban chính quyền thủ đô Viêng Chăn và Công ty Star Telecom (Unitel).

12. Trao Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số toàn diện giữa Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak và Công ty Star Telecom (Unitel).

13. Trao Thỏa thuận tài trợ vốn Dự án Điện gió Nong, công suất 1.200 MW giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Chitchareune.

14. Trao Thỏa thuận hợp tác đầu tư phát triển Dự án Điện gió Savan2 - 495 MW giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Vinacom.

15. Trao Hợp đồng hợp tác phát triển dự án thủy điện Nậm-Ang, dự án thủy điện Nậm- Emoun 2A và dự án điện mặt trời Nậm-Kông 2-3 giữa Công ty TNHH Năng lượng Cha-Lơn Sê-kông và Công ty Cổ phần Khai khoáng Vĩnh Tân.

16. Trao Thỏa thuận hợp tác chiến lược về vận hành và bảo dưỡng nhà máy điện giữa Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) và Công ty TNHH PSG CORPORATION PUBLIC.

17. Trao Thỏa thuận thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch và hàng không giữa Tổng Công ty hàng không Việt Nam và Hiệp hội du lịch lữ hành Lào.