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Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia

Thứ Ba, 09:37, 06/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8-10/10/2026.

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8-10/10/2026.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VGA
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Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo đánh giá cán bộ

VOV.VN - Sáng 1/10, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng Quý III năm 2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét, quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền.

 

Lại Hoa/VOV
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