Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo đánh giá cán bộ

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công tác cán bộ thời gian qua đã có bước đổi mới mạnh mẽ, thực hiện đánh giá thường xuyên, liên tục, định kỳ và sát đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng Quý III năm 2026

Nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính là căn cứ quan trọng nhất để bố trí, sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ, Thủ tướng nêu rõ: Đảng uỷ Chính phủ rất quan tâm, tạo đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “cào bằng”, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị

“Đối với khối Chính phủ yêu cầu công việc của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành trực thuộc Đảng ủy Chính phủ khối lượng công việc rất nặng nề. Cho nên việc đánh giá cán bộ cũng phải thường xuyên nhưng phải rất công tâm, khách quan. Khối lượng công việc rất cao, yêu cầu công việc tiến độ thời gian rất gấp. Đánh giá được đúng cán bộ nhưng cũng phải khắc phục triệt để tình trạng là sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Thủ tướng đề nghị thực hiện đánh giá cán bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, trên tinh thần đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm; cấp nào quản lý, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá đề xuất mức quyết định: “Chúng ta thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương đánh giá cán bộ định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và theo năm lấy đó làm cơ sở để xem xét, kể cả bố trí, điều động, phân công lại nhiệm vụ đối với các cán bộ. Đặc biệt là những cán bộ nào, những tổ chức nào theo phân công nhiệm vụ mà thấy là chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chưa tốt. Tôi tin là hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến trở thành thước đo trong hoạt động đánh giá cán bộ. Cũng là lúc chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn, tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số”.

Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy Chính phủ đã thảo luận, biểu quyết bằng phiếu đề xuất mức xếp loại Quý III/2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Thảo luận, biểu quyết xếp loại Quý III/2026 theo thẩm quyền đối với cán bộ diện Thường trực Đảng ủy Chính phủ quản lý, gồm: Phó Bí thư chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ; cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị được tiến hành chặt chẽ theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân cấp.