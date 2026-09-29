Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện để cơ quan thanh tra hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng và hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa cơ quan thanh tra hai nước. Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia được dày công vun đắp bởi các thế hệ đi trước, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, duy trì quan hệ hợp tác bền vững, tiếp nối qua các thế hệ ở mọi cấp. Bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng tin tưởng đất nước Chùa Tháp sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng Sok Soken làm Trưởng đoàn.

Điểm lại những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, Thủ tướng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng qua đã vượt mốc 8 tỷ USD và kỳ vọng cả năm sẽ vượt mức của năm trước, hướng tới mục tiêu đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới. Các lĩnh vực đầu tư, hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; trong đó, nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Tập đoàn Viettel đang hoạt động hiệu quả tại Campuchia.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cùng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số trong công tác thanh tra tại Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ số sẽ giúp hoạt động thanh tra tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, hỗ trợ đắc lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phòng ngừa và ngăn chặn sai phạm từ sớm, từ xa. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện để cơ quan thanh tra hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng và hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, duy trì quan hệ hợp tác bền vững, tiếp nối qua các thế hệ ở mọi cấp. Bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Thủ tướng; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của Việt Nam đối với Campuchia thời gian qua, đặc biệt là sự hợp tác tích cực giữa cơ quan thanh tra hai nước.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về củng cố thể chế, cải cách công tác thanh tra và chuyển đổi số, bao gồm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong thanh tra. Bộ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp chặt với cơ quan thanh tra Việt Nam nhằm đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hai đất nước.