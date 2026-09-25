Tại Khoa Nhi, không gian điều trị vốn ngày thường tràn ngập hoá chất và sự lo âu nhưng hôm nay dường như trở nên rộn ràng, ấm áp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Những món quà ý nghĩa đã được trao tận tay đại diện bệnh nhi và phụ huynh trong không khí ấm áp, xúc động. Bầu không khí ngày Tết Trung thu tại Bệnh viện K hôm nay không chỉ làm cho Tết trông trăng trọn vẹn, mà quan trọng hơn, đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin và sự hy vọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K

Tiếp đó, Thủ tướng đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên 16 bệnh nhi tại 2 phòng điều trị của Khoa Nhi. Trò chuyện cùng các bệnh nhi mang trên mình dây truyền dịch, Thủ tướng ân cần thăm hỏi các em về tình hình sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ.

Biểu dương tinh thần dũng cảm, sự kiên cường và lạc quan chiến đấu với bệnh tật của các "chiến binh nhí", người đứng đầu Chính phủ cũng đã gửi lời chia sẻ, động viên sâu sắc tới các bậc phụ huynh - những người đang ngày đêm đồng hành cùng con qua những chặng đường điều trị gian nan; mong các gia đình luôn vững tâm, giữ vững niềm hy vọng và phối hợp chặt chẽ với y bác sĩ trong quá trình điều trị để các cháu sớm chiến thắng bệnh tật.

Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K. Mỗi suất quà gồm bánh, kẹo, sữa cùng 2 triệu đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ, tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các em cùng gia đình.

Nhận phần quà từ tay Thủ tướng, nhiều phụ huynh không giấu được giọt nước mắt xúc động trước sự sẻ chia kịp thời, thiết thực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngay trong ngày Tết đoàn viên. Những cái nắm tay siết chặt, những lời dặn dò ấm áp của người đứng đầu Chính phủ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn, giúp các em nhỏ kiên cường hơn trên hành trình vượt qua bạo bệnh, giúp cha mẹ các em vơi bớt âu lo giữa bộn bề gánh nặng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh cùng các y, bác sĩ, bệnh nhi tại Bệnh viện K

Trò chuyện cùng đội ngũ, nhân viên y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, động viên tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện K. Ghi nhận sự tận tụy, y đức và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ thầy thuốc trong công tác chăm sóc, điều trị các bệnh nhi ung thư, Thủ tướng mong muốn bệnh viện tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng chuyên môn song song với việc tạo dựng môi trường điều trị thân thiện, ấm áp tình thương để giúp các em sớm hồi phục sức khỏe.

Một số hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K: