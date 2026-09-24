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Thường trực Ban Bí thư mong muốn mỗi bạn nhỏ đều được đón Trung thu đầm ấm

Thứ Năm, 18:02, 24/09/2026
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VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn mỗi bạn nhỏ đón Trung thu đầm ấm trong ngôi nhà thân yêu, chăm ngoan, học giỏi, vâng lời các mẹ, các dì cũng như các cô, bác trong làng.

Trong không khí náo nức đón Trung thu, chiều ngày 24/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đã thăm và tặng quà các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS ở Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Làng trẻ em SOS Hà Nội và các cháu thiếu nhi. Dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú cũng gửi quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và học bổng của đoàn công tác tặng các em.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn mỗi bạn nhỏ đón Trung thu đầm ấm trong ngôi nhà thân yêu, chăm ngoan, học giỏi, vâng lời các mẹ, các dì cũng như các cô, bác trong làng.

thuong truc ban bi thu mong muon moi ban nho deu duoc don trung thu dam am hinh anh 1
Thường trực Ban Bí thư đến tặng quà và chung vui với các em nhỏ Làng trẻ em SOS ở Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ về niềm vui dịp trung thu năm nay, em Nguyễn Kiều Thanh Huyền, học sinh lớp 6A1,  Trường Hòa Bình - Phú Diễn, đang sinh sống tại nhà B2 Hoa Phượng cho biết: "Tuần trước con được bác trong làng dẫn đi chơi Trung thu. Hôm đấy con được tham gia rất nhiều chương trình thú vị như: gói quà vui Trung thu, thả chim vì hòa bình. Con thấy cuộc sống trong nhà Hoa Phượng rất ấm áp, mọi người yêu thương con. Con thấy vui khi được sống cùng mẹ, mẹ yêu thương con và các em nhỏ hơn".

thuong truc ban bi thu mong muon moi ban nho deu duoc don trung thu dam am hinh anh 2
Thường trực Ban Bí thư đến tặng quà cho các em ở Làng trẻ em SOS ở Thủ đô Hà Nội.

Qua 36 năm hoạt động, Làng trẻ em SOS Hà Nội đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em trưởng thành. Tính đến nay hơn 400 em đã tự lập, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các mẹ, các dì.

Bà Khuất Thị Loan, người đang chăm sóc 8 em nhỏ tại Nhà Hoa Lay Ơn chia sẻ về cuộc sống hằng ngày cũng như cách nuôi dạy đàn con thơ: "Trong gia đình, chúng tôi phân công lớn làm việc lớn, bé làm việc bé. Đầu tiên là phải tôn trọng lớn tuổi. Hai nữa là phải yêu thương, đoàn kết với nhau. Mỗi con một hoàn cảnh đến đây là chị em trong gia đình. Các con phải yêu thường đoàn kết như chị em ruột.

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Với những cống hiến bền bỉ, Làng trẻ em SOS Hà Nội đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý từ các bộ, ngành và thành phố Hà Nội. 

Hoàng Ân/VOV1
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