Thủ tướng: Thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, nhất là tỉ trọng kinh tế số trong GDP

Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh chuyển trọng tâm từ Chính phủ số sang thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, nhất là tỉ trọng kinh tế số trong GDP.

Kết quả nổi bật từ Đề án 06 và chuyển đổi số toàn diện đã được báo cáo tại phiên họp, đó là ứng dụng VNeID và cơ sở dữ liệu dân cư đã tích hợp 8 nhóm thông tin, giấy tờ với 18 triệu tài khoản hưởng an sinh xã hội; 25 triệu giấy phép lái xe; 24 triệu thông tin tình trạng hôn nhân. Đồng bộ 148 triệu thuê bao di động vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần hạn chế sim rác và tội phạm viễn thông. Cơ sở dữ liệu đảng viên đã quản lý trên 5,3 triệu hồ sơ. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 54% tổng kim ngạch hàng hóa. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp giai đoạn 2021 - 2025 vào tăng trưởng GDP đạt 47%.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp chuyên đề đầu tiên sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn

Mặc dù vậy, một số ý kiến cũng chỉ rõ việc thương mại hóa các nghiên cứu chỉ đạt 3 - 5%; các đề tài, sáng kiến tại địa phương còn trùng lặp, dàn trải. Nguồn vốn phân bổ cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số năm 2026 là 104 nghìn tỷ đồng nhưng đến giữa tháng 9 mới chỉ giải ngân được 17 nghìn tỷ đồng, điểm nghẽn chính nằm ở khâu lựa chọn và phê duyệt nhiệm vụ có tác động thực tế.

Thứ trưởng Bộ KHCN Lê Xuân Định đề nghị: “Phân loại nhiệm vụ của địa phương thành 3 tầng: Tầng thứ nhất là bài toán quốc gia liên vùng, công nghệ lõi, khó, cần tập hợp thành nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tầng thứ hai là một công nghệ chung nhưng kiểm chứng tại nhiều địa phương, do các bộ, ngành điều phối. Tầng thứ ba, ứng dụng công nghệ đã hoàn thiện do địa phương chủ động quyết định và triển khai. Nhưng trước khi phê duyệt cần phải làm rõ đã có kết quả tương tự chưa, có thể mua, thuê, nhận chuyển giao hoặc sử dụng chung hay không”.

Các đại biểu tại phiên họp

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, đến nay dữ liệu cơ sở về đất đai được đưa lên hệ thống quốc gia đạt 62/105 triệu thửa đất. Từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tích cực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và chia sẻ, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh vai trò liên kết đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực và đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng. Đại diện Tập đoàn Sun đề xuất xem xét APEC 2027 tại Phú Quốc là môi trường thực tiễn để triển khai, kiểm chứng các giải pháp du lịch số như hành trình số liền mạch, thanh toán số, trợ lý AI và kết nối dịch vụ.

Các ý kiến cũng đề nghị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các nhiệm vụ khoa học công nghệ bị chậm, muộn; Ưu tiên hoàn thành dứt điểm dữ liệu an sinh xã hội, y tế, cán bộ công chức trước ngày 30/11/2026; Tích hợp mã định danh giấy tờ để tự động tái sử dụng dữ liệu, không để người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ đã có. Rà soát, lựa chọn các sản phẩm công nghệ tiềm năng để thương mại hóa quy mô lớn và chuỗi liên vùng. Đồng thời chuyển việc quản lý đầu vào về kinh phí, số lượng đề tài sang kiểm soát đầu ra về sản phẩm cụ thể, doanh thu thương mại, tác động đến năng suất lao động và giá trị kinh tế.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn và tập trung làm sạch, đồng bộ dữ liệu số để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách thực chất.

“Chúng ta chuyển mạnh từ “đo đầu vào” sang “đo đầu ra tăng trưởng”. Không lấy số lượng văn bản, số lượng đề tài hay nền tảng làm thước đo mà phải lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP của từng địa phương, GDP của cả nước làm thước đo chính. Mỗi nhiệm vụ được triển khai phải trả lời dứt khoát 4 câu hỏi: Đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng? Ai là người chịu trách nhiệm đến cùng? Nguồn lực lấy từ đâu? Đến thời hạn nào thì có kết quả, sản phẩm cụ thể? Chuyển trong tâm từ Chính phủ số sang thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, nhất là tỉ trọng kinh tế số trong GDP”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phiên họp tập trung bàn giải pháp thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp thực chất vào phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026

Yêu cầu các bộ phải xử lý dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn; tập trung tháo gỡ thể chế và chính sách về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Thủ tướng nhấn mạnh tăng tốc số hóa dữ liệu then chốt, đề nghị hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu giáo dục, y tế, an sinh xã hội, công chức viên chức trước ngày 30/11; làm sạch và định danh 12 triệu bằng cấp, chứng chỉ trước ngày 30/10; tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID trước ngày 30/10; bảo đảm cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cơ bản hoàn thiện trong năm 2027.

Nhấn mạnh đột phá công nghệ chiến lược, Thủ tướng đề nghị: “Tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo ra giá trị và có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế - xã hội. Xây dựng phương án thí điểm tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược; rà soát, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu; khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về sàn giao dịch khoa học công nghệ; rà soát, ban hành quy định về hoạt động, rồi cơ chế vận hành dùng chung của các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; đồng thời với việc đó, kiến nghị cơ chế để tạo điều kiện cho các viện, trường đại học và các doanh nghiệp để nghiên cứu tham gia, sử dụng trung tâm thử nghiệm và các phòng thí nghiệm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương siết chặt kỷ luật tài chính, hạn chế tối đa tình trạng chuyển nguồn với các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhận diện dư địa tăng trưởng, tháo gỡ bài toán lớn của từng ngành, vùng để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời lưu ý toàn bộ quá trình phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, ưu tiên các doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị. Các địa phương cần chủ động ban hành chính sách khuyến khích về mặt bằng, cơ chế, thủ tục và thuế để hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ khởi nghiệp, sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm ngay tại địa phương.