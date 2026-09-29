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Thủ tướng phê chuẩn ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thứ Ba, 11:50, 29/09/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI ngày 21/9, các đại biểu đã bầu ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

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Thủ tướng phê chuẩn ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Việt Cường)

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê Tiền Giang; có trình độ tiến sĩ Kinh tế chính trị quốc tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM từ tháng 12/2022, từng giữ chức Phó Viện trưởng và được bổ nhiệm làm Viện trưởng vào tháng 8/2024.

Trước đó, ông từng là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM; Phó Trưởng ban Đối ngoại và Phát triển dự án, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thường trực UBND TP.HCM hiện gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 Phó Chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà (Phó Chủ tịch Thường trực), Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy, Nguyễn Công Vinh, Bùi Minh Thạnh và Trương Minh Huy Vũ.

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Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

VOV.VN - Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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