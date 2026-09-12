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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMR

Thứ Bảy, 19:57, 12/09/2026
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VOV.VN - Chiều 12/9, tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMR Grandhi Mallikarjuna Rao và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Tại cuộc tiếp, ông Grandhi Mallikarjuna Rao giới thiệu khái quát về hoạt động của GMR trong các lĩnh vực phát triển và vận hành sân bay, năng lượng, giao thông và hạ tầng đô thị; cho biết Tập đoàn quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng sân bay và hàng không.

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Toàn cảnh buổi tiếp đón.

Ông Grandhi Mallikarjuna Rao cho biết, tháng 5/2026, GMR đã ký biên bản hợp tác với một số doanh nghiệp Việt Nam nhằm nghiên cứu khả năng hợp tác trong phát triển và vận hành sân bay, dịch vụ tư vấn, công nghệ sân bay và một số lĩnh vực liên quan; bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ấn Độ; nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, với nền tảng tin cậy chính trị và tiềm năng hợp tác còn lớn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và kết nối hạ tầng.

Thủ tướng đánh giá cao kinh nghiệm của GMR trong phát triển, vận hành và khai thác hạ tầng hàng không; cho biết Việt Nam xác định phát triển hạ tầng hàng không là một trong những ưu tiên nhằm tăng cường kết nối quốc tế, thúc đẩy thương mại, du lịch và thu hút đầu tư. Việt Nam định hướng phát triển hệ thống 36 cảng hàng không đến năm 2030 và tiếp tục mở rộng trong giai đoạn đến năm 2050.

Thủ tướng hoan nghênh GMR tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam; đề nghị Tập đoàn nghiên cứu khả năng tham gia các dự án phù hợp trong lĩnh vực phát triển và vận hành sân bay, đô thị sân bay, khai thác thương mại, hệ sinh thái dịch vụ hàng không, chuyển đổi số và công nghệ sân bay; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Tập đoàn GMR

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm hợp tác, đầu tư hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích và mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên.

Lại Hoa-Đình Nam-Lê Dũng/VOV1
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