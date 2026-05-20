Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew

Thứ Tư, 21:10, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng chuyển lời cảm ơn Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Thủ tướng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Iain Frew và Đại sứ quán Anh trong thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 10/2025.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Anh, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, tài chính, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và quốc phòng - an ninh, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; khẩn trương phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Anh. 

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mốc 15 tỷ USD trong thời gian tới, thông qua mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Anh, kinh doanh và đầu tư lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương trong xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị phía Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoàn thiện thể chế, xây dựng khung pháp lý, phát triển các sản phẩm và công cụ tài chính nhằm huy động nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án có sức lan tỏa và mang tính biểu tượng, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Anh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Anh hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Anh cũng như quan hệ hai nước. 

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian tiếp, Đại sứ Iain Frew chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. 

Đại sứ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026; khẳng định Anh sẵn sàng phối hợp với Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại song phương và quốc tế. Đại sứ cho biết các nhà đầu tư Anh đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và chuyển đổi xanh; nhấn mạnh Anh mong muốn là đối tác lâu dài của Việt Nam trong triển khai Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). 

Nhất trí với các định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Iain Frew khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương về an ninh, quốc phòng; thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư và quỹ đầu tư; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, hướng tới thúc đẩy hợp tác giáo dục, hỗ trợ đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển tài chính xanh và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. 

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN - Anh, đề cao đối thoại, hợp tác, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh Bắc Ailen
Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon
VOV.VN - Chiều 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

TP.HCM nghiên cứu biến ga Thủ Thiêm thành công trình biểu tượng

VOV.VN - Được quy hoạch là ga đầu mối kết nối ba tuyến đường sắt lớn, ga Thủ Thiêm không chỉ đóng vai trò trung chuyển mà còn được TP.HCM định hướng trở thành công trình biểu tượng mới thông qua phát triển không gian đô thị hiện đại theo mô hình TOD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng 20/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đoàn công tác của cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) do Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

