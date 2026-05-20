TP.HCM nghiên cứu biến ga Thủ Thiêm thành công trình biểu tượng

Ngày 20/5, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng dẫn đầu kiểm tra thực địa vị trí quy hoạch ga Thủ Thiêm tại phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ).

Tại đây, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau khi phương án kết nối các tuyến đường sắt được thống nhất với Bộ Xây dựng, TP sẽ nghiên cứu khai thác không gian phía trên nhà ga Thủ Thiêm để phát triển tổ hợp đa chức năng, góp phần tối ưu quỹ đất và gia tăng hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Lãnh đạo TP.HCM cũng cho biết, do đây là ga đầu mối quy mô lớn, TP dự kiến tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc để lựa chọn thiết kế hiện đại, bảo đảm công năng, cảnh quan và tạo điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ phía Đông.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra tại khu vực xây dựng ga Thủ Thiêm (ảnh: G.M)

Sau khi nghe báo cáo cáo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cơ bản đồng thuận với định hướng này của TP. Theo ông, mô hình phát triển không gian thương mại, dịch vụ trên các nhà ga lớn là xu hướng phổ biến tại nhiều đô thị trên thế giới. Khi được đầu tư đồng bộ, ga Thủ Thiêm được kỳ vọng có thể trở thành một công trình mang tính biểu tượng mới của TP.HCM.

Theo quy hoạch, ga Thủ Thiêm có tổng diện tích khoảng 17,2 ha, là ga đầu mối kết nối ba tuyến đường sắt và metro gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, metro Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Trong đó, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6 km đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc THACO) khởi công. Ga cuối Thủ Thiêm (ST06E) của tuyến này trước mắt được nghiên cứu với quy mô một tầng ngầm và một tầng nổi để chuẩn bị cho đoạn chuyển tiếp từ ngầm lên cao của tuyến Thủ Thiêm - Long Thành khi vượt nút giao An Phú.

Bình đồ hướng tuyến đường sắt kết nối với sân bay Long Thành

Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, TP.HCM cùng THACO đang tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư, dự kiến khởi công trước ngày 2/7. Tuy nhiên, để bảo đảm kết nối đồng bộ về kỹ thuật, kiến trúc và giải phóng mặt bằng, các phương án tại ga Thủ Thiêm sẽ cần thống nhất với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hiện đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Xây dựng cũng khảo sát tại khu vực sân bay Long Thành (Đồng Nai) để rà soát phương án đầu tư các tuyến đường sắt kết nối cảng hàng không này. Theo quy hoạch, sân bay Long Thành sẽ có ba tuyến đường sắt kết nối trực tiếp gồm tuyến tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và metro nối dài Bến Thành - Suối Tiên.