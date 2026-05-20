  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TP.HCM nghiên cứu biến ga Thủ Thiêm thành công trình biểu tượng

Thứ Tư, 17:25, 20/05/2026
VOV.VN - Được quy hoạch là ga đầu mối kết nối ba tuyến đường sắt lớn, ga Thủ Thiêm không chỉ đóng vai trò trung chuyển mà còn được TP.HCM định hướng trở thành công trình biểu tượng mới thông qua phát triển không gian đô thị hiện đại theo mô hình TOD.

Ngày 20/5, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng dẫn đầu kiểm tra thực địa vị trí quy hoạch ga Thủ Thiêm tại phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ).

Tại đây, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau khi phương án kết nối các tuyến đường sắt được thống nhất với Bộ Xây dựng, TP sẽ nghiên cứu khai thác không gian phía trên nhà ga Thủ Thiêm để phát triển tổ hợp đa chức năng, góp phần tối ưu quỹ đất và gia tăng hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Lãnh đạo TP.HCM cũng cho biết, do đây là ga đầu mối quy mô lớn, TP dự kiến tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc để lựa chọn thiết kế hiện đại, bảo đảm công năng, cảnh quan và tạo điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ phía Đông.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra tại khu vực xây dựng ga Thủ Thiêm (ảnh: G.M)

Sau khi nghe báo cáo cáo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cơ bản đồng thuận với định hướng này của TP. Theo ông, mô hình phát triển không gian thương mại, dịch vụ trên các nhà ga lớn là xu hướng phổ biến tại nhiều đô thị trên thế giới. Khi được đầu tư đồng bộ, ga Thủ Thiêm được kỳ vọng có thể trở thành một công trình mang tính biểu tượng mới của TP.HCM.

Theo quy hoạch, ga Thủ Thiêm có tổng diện tích khoảng 17,2 ha, là ga đầu mối kết nối ba tuyến đường sắt và metro gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, metro Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Trong đó, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6 km đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc THACO) khởi công. Ga cuối Thủ Thiêm (ST06E) của tuyến này trước mắt được nghiên cứu với quy mô một tầng ngầm và một tầng nổi để chuẩn bị cho đoạn chuyển tiếp từ ngầm lên cao của tuyến Thủ Thiêm - Long Thành khi vượt nút giao An Phú.

Bình đồ hướng tuyến đường sắt kết nối với sân bay Long Thành

Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, TP.HCM cùng THACO đang tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư, dự kiến khởi công trước ngày 2/7. Tuy nhiên, để bảo đảm kết nối đồng bộ về kỹ thuật, kiến trúc và giải phóng mặt bằng, các phương án tại ga Thủ Thiêm sẽ cần thống nhất với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hiện đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Xây dựng cũng khảo sát tại khu vực sân bay Long Thành (Đồng Nai) để rà soát phương án đầu tư các tuyến đường sắt kết nối cảng hàng không này. Theo quy hoạch, sân bay Long Thành sẽ có ba tuyến đường sắt kết nối trực tiếp gồm tuyến tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và metro nối dài Bến Thành - Suối Tiên.

Tuyến đường sắt gần 48 km Thủ Thiêm - Long Thành chuẩn bị khởi công

VOV.VN - Các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bảo đảm điều kiện để khởi công Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP chính thức vinh dự mang tên Bác; tăng kết nối giữa TP.HCM với sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: ga Thủ Thiêm mô hình TOD đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam metro Bến Thành - Thủ Thiêm TP.HCM tổ hợp thương mại dịch vụ
Metro TP.HCM sắp có "ATM Vé Nghĩa Tình"

VOV.VN - TP.HCM sẽ lần đầu triển khai mô hình “ATM Vé Nghĩa Tình” trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), với 500-1.000 vé miễn phí mỗi ngày nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hiện đại.

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030

VOV.VN - Sau gần 20 năm mới hoàn thành Metro số 1, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187km metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng.

Khởi công các dự án trọng điểm tại TP.HCM dịp 30/4: Kiến tạo diện mạo siêu đô thị

VOV.VN - Ngày 29/4, TP.HCM đồng loạt khởi công và trao chứng nhận đầu tư 5 siêu dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực mũi nhọn. Đây không chỉ là bước tiến kiến tạo diện mạo siêu đô thị hiện đại, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược.

