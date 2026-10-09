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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân lãnh tụ tiền bối Việt-Lào

Thứ Sáu, 09:44, 09/10/2026
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VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay (9/10), tại Thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong nằm ở vị trí trung tâm công viên, trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, dành một phút mặc niệm và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các vị lãnh tụ tiền bối; bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những người đặt nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

thu tuong le minh hung va thu tuong saleumxay kommasith dang hoa tri an lanh tu tien boi viet-lao hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, dành một phút mặc niệm và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các vị lãnh tụ tiền bối
thu tuong le minh hung va thu tuong saleumxay kommasith dang hoa tri an lanh tu tien boi viet-lao hinh anh 2

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công viên, gửi gắm thông điệp về sự phát triển bền vững và sức sống trường tồn của tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc. Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam có quy mô hơn 30.000 m² với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Đây là công trình mang tính biểu tượng văn hóa – lịch sử sâu sắc, là món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng.

thu tuong le minh hung va thu tuong saleumxay kommasith dang hoa tri an lanh tu tien boi viet-lao hinh anh 3
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công viên

Công trình được Bộ Chính trị hai Đảng quyết định đầu tư xây dựng tại Thủ đô Viêng Chăn nhằm ghi nhớ công ơn, tôn vinh các vị lãnh tụ kiệt xuất, đồng thời là biểu tượng bất diệt cho sự gắn kết keo sơn của hai dân tộc. Tọa lạc tại khu vực trung tâm đô thị tương lai của Thủ đô Viêng Chăn, sở hữu không gian văn hóa – sinh thái hiện đại hài hòa cùng bản sắc truyền thống, Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam không chỉ phục vụ đời sống cộng đồng của người dân mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trong lịch sử bang giao quốc tế.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 08/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Lại Hoa-Trần Tuấn/VOV
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