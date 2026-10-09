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Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Lào

Thứ Sáu, 05:54, 09/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 08/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng như giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam - o và Lào - Việt Nam thời gian qua, góp phần tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy giữa Nhân dân hai nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Laopaoxong Navongxay. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai Mặt trận và các Hội Hữu nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ; tăng cường giao lưu Nhân dân, giao lưu văn hóa, kết nối giữa các địa phương, các tổ chức. Đồng thời, phát huy vai trò cầu nối, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdala. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Laopaoxong Navongxay trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức quần chúng hai nước; tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc về lịch sử và ý nghĩa của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối Nhân dân, trong đó có cộng đồng cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Phó Chủ tịch Laopaoxong Navongxay mong Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai Mặt trận, nhất là trong năm 2027, khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Ghi nhận và nhất trí với các ý kiến, đề xuất của lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Thủ tướng đề nghị tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào với các tổ chức tương ứng của Lào; tăng cường các hoạt động giao lưu Nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên hai nước học tập, giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau; đồng thời đề nghị các tổ chức hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp, vận động sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân đối với các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng, với sự chung tay của hai Mặt trận, các Hội Hữu nghị và Nhân dân hai nước, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát triển ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

PV/VOV-Vientiane
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