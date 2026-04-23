Khai mạc Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 do Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 23 - 26/4 tại Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện nhằm thúc đẩy thu hút khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc, đồng thời củng cố giao lưu văn hóa và du lịch giữa hai nước.

Đến với lễ hội, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu các địa điểm du lịch mới lạ tại Hàn Quốc. Trong đó các sản phẩm chủ đề “Hallyu Fan Tour” được thiết kế dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ Làn sóng Hàn Quốc, như giới thiệu các địa điểm quay phim, MV K-pop hoặc các địa điểm liên quan đến thể thao điện tử (Esports) như nơi thi đấu giải LCK...

Ngoài ra, KTO tại Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Nghệ thuật Arte Museum mang đến cho khách tham quan trải nghiệm nghệ thuật đa phương tiện sống động ngay trên khu vực sân khấu với các chủ đề như cảnh đêm Gwanghwamun, Hanbok, chữ Hangeul, rừng Hàn Quốc,....

Chương trình giao lưu “Hallyu Talkshow” chiều 23/4 về các chủ đề du lịch, ẩm thực, làm đẹp và điện ảnh Hàn Quốc

Hàng loạt khu vực trải nghiệm tại lễ hội hứa hẹn mang đến cho khách tham quan cảm nhận Hàn Quốc bằng cả năm giác quan. Khu vực K-Content và K-Heritage trưng bày những vật phẩm từ các bộ phim Hàn Quốc; cùng không gian triển lãm di sản văn hóa Hàn Quốc và đặc biệt là những sản phẩm thuộc dự án hợp tác BTS X MU:DS nhân dịp kỷ niệm ra mắt album "ARIRANG" của BTS.

Trong khi đó, khu vực K-Food là nơi du khách có thể thưởng thức món "Cơm trộn bơ tương ớt Gochujang" hay "Bánh macaron mè đen", cùng đồ uống soda hoa quả kết hợp dâu tây Hàn Quốc với xoài, thanh long Việt Nam; trong khi K-Beauty là không gian trải nghiệm và quay số trúng thưởng các dòng mỹ phẩm mới ra mắt.

Du khách trải nghiệm tại một gian hàng trong Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026

Thông qua sự kiện quy mô này, Cơ quan Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam mong muốn giới thiệu những mô hình du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch Việt Nam, từ đó hướng tới mục tiêu thu hút 600.000 lượt khách Việt đến Hàn Quốc trong năm nay.

Bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam cho biết: “Việt Nam là thị trường trọng điểm với xu hướng tăng trưởng khách du lịch đến Hàn Quốc rất rõ rệt, và đây là thời điểm quan trọng để chủ động thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng này thông qua việc quảng bá văn hóa, nội dung Hàn Quốc. Tại sự kiện lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu toàn diện các nét đặc sắc của văn hóa và du lịch Hàn Quốc để người dân Việt Nam cảm nhận 'một Hàn Quốc gần gũi hơn', tạo tiền đề thu hút khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc”.