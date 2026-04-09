Thủ tướng: "Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn"

Nêu 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số", trong đó đặc biệt nhấn mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%; tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên; đồng thời tập trung tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, năng lượng ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Chính phủ mới.

Trên cơ sở cập nhật tình hình quý 4 năm 2025, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, các nhận định, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2025 đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là cơ bản phù hợp, đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu tốt hơn.

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026, Thủ tướng cho rằng, từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường, gây gián đoạn nguồn cung; giá dầu, khí, chi phí vận tải tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nước ta. Mặc dù vậy, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý I/2026 ước đạt 7,83%, có 04 địa phương tăng trưởng trên 10%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,51%.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng "2 con số" là thách thức rất lớn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh ở một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn. Các động lực tăng trưởng truyền thống phát huy hiệu quả dưới mức tiềm năng; sức mua trong nước thấp; xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI. Các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để phát huy hiệu quả. Thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiềm ẩn rủi ro. Một số thủ tục hành chính còn rườm rà; dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phân cấp, phân quyền, năng lực đội ngũ cán bộ ở một số cấp cơ sở còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số nơi chưa được bố trí, sử dụng, khai thác hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn, tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo,vệ sinh an toàn thực phẩm... diễn biến phức tạp.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp đầu tiên là thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số": "Tại Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: "Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất" và cần quán triệt sâu sắc 4 nguyên tắc cốt lõi. Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; yêu cầu các đồng chí bộ trưởng, ttưởng ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh và đề nghị các đồng chí bí thư, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần "Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn - Đo lường bằng kết quả và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện".

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; kiên quyết không để xảy ra mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động. Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, chủ động của ngân sách địa phương theo đúng quy định. Trong tháng 4/2026, hoàn thành rà soát, bổ sung và giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Nêu tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt; triệt để tiết kiệm điện, năng lượng, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.... Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển: "Chính phủ coi đây là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số", trong đó tập trung: phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%; tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên. Ngay trong kế hoạch phân bổ ngân sách nhà nước ở phần chi thường xuyên, chúng tôi yêu cầu Bộ Tài chính chủ động cắt giảm 10% và tiếp tục đến giữa năm phấn đấu cắt giảm thêm 5% chi thường xuyên để dành nguồn lực dự phòng cho những tình huống khẩn cấp và dành thêm nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển. Các ngành, các cấp, các địa phương sẽ phải tập trung tiết kiệm chi, đặc biệt là chi cho hội họp, đi công tác nước ngoài và chi mua sắm thường xuyên mà những cái lĩnh vực mà không cần thiết".

Nhấn mạnh tập trung tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ: "Tập trung tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài liên quan đến đất đai và các dự án liên quan đến năng lượng, các dự án điện, năng lượng mặt trời, điện gió và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền. Chúng ta khẩn trương có giải pháp để khởi động và đưa các dự án đang tồn đọng tồn đọng vướng mắc tại các địa phương, đang tồn đọng nguồn lực rất lớn cả về đất đai và nguồn vốn đầu tư. Chính phủ coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải ưu tiên giải quyết ngay từ những ngày đầu Chính phủ mới nhận nhiệm vụ để có hướng xử lý khả thi, đảm bảo tuân thủ đúng các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và của Quốc hội".

Thủ tướng cũng nêu rõ giải pháp về khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với hiệu quá của dự án, công trình, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư toàn xã hội. Trong tháng 4/2026, các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế xã hội. Tăng chi đầu tư phát triển lên 40% tổng chi ngân sách nhà nước; giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư sử dụng ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2026 - 2030 so với giai đoạn trước, tập trung vào các dự án trọng điểm, chiến lược.

Các giải pháp cũng được người đứng đầu Chính phủ nêu ra đó là đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, phát triển các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế mới; tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học, thu hút, trọng dụng nhân tài; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng; tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tích cực, chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, trong năm 2026 sẽ tổng rà soát hệ thống pháp luật và xây dựng chiến lược hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thể chế hoá các cơ chế, chính sách đặc thù tại địa phương được chứng minh là đúng để áp dụng trên phạm vi toàn quốc: "Quý II/2026, hoàn thiện pháp luật để xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư. Trong quý III/2026, hoàn thành nghiên cứu, rà soát, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thống nhất quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực. Năm 2026, hoàn thành rà soát, điều chỉnh, phê duyệt và triển khai các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng "2 con số". Hoàn thành rà soát, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong quý II/2026; sửa đổi Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn trong năm 2026...

Nhấn mạnh phát triển hạ tầng năng lượng, năng lượng tái tạo, năng lượng mới đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao, Thủ tướng cho biết triển khai hiệu quả quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Trong quý II/2026, hoàn thành xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội thu hút đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm, điện gió ngoài khơi, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và phương án xử lý vướng mắc các dự án năng lượng tái tạo. Trong quý III/2026, hoàn thành xây dựng Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia và Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghiệp không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử.

Để các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, Thủ tướng cho rằng khâu tổ chức thực hiện là rất quan trọng, đóng vai trò quyết định. Đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan ở trung ương phải phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản cụ thể, sát thực tiễn và chủ động tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc; xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền; chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả thực hiện; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, mọi tầng lớp Nhân dân được tham gia tích cực, đóng góp vào mục tiêu chung của đất nước.