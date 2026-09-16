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Thủ tướng: Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá cho phát triển

Thứ Tư, 11:43, 16/09/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, đổi mới phương thức quản trị, khơi thông các điểm nghẽn, huy động hiệu quả nguồn lực và tăng cường năng lực thực thi, tạo đột phá cho phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề  “Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số" cho các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Lớp thứ hai. 

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Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu, cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc lịch sử quan trọng, chính thức mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm (đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao), chặng đường 5 năm 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, trong đó, nền kinh tế phải bứt phá, đạt mức tăng trưởng hai con số.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi và truyền đạt chuyên đề  “Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số" cho các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. 

Cùng với những chủ trương, quyết sách lớn, đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước, một yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên là phải tạo được những thay đổi tích cực, mạnh mẽ, thực chất về năng lực điều hành của Chính phủ, đồng thời tối ưu hóa năng lực thực thi của các cấp, các ngành và địa phương.

Chuyên đề “Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số” được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận và thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo.

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Học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chuyên đề gồm các phần: Các yếu tố cơ bản trong năng lực điều hành của Chính phủ; thực tiễn công tác điều hành của Chính phủ; một số vướng mắc, điểm nghẽn chủ yếu; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu, cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ: Năng lực phân tích, dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách; Năng lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; Năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp, các ngành, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị; Năng lực huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ; Năng lực tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình; Năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi.

Đây cũng là khung phân tích, đánh giá của chuyên đề, đồng thời là căn cứ để xác định những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số.

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Học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thủ tướng cho biết, ngay sau khi kiện toàn, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2.

Các kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026 là nền tảng quan trọng, nhưng cũng cho thấy còn rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thời gian tới, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và bảo đảm tính dài hạn, bền vững của mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chính phủ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp; tập trung chỉ đạo, điều hành đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, Kết luận số 18-KL/TW, các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 3 cùng Chương trình hành động của Chính phủ và của từng bộ, ngành, địa phương, nỗ lực tối đa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khát vọng lớn phải được hiện thực hóa bằng tầm nhìn đúng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, khát vọng lớn phải được hiện thực hóa bằng tầm nhìn đúng, quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm. Mỗi kết quả hôm nay phải bồi đắp năng lực để đất nước tiến xa, tiến vững chắc hơn. Kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng, hành động hiệu quả.

Lại Hoa/VOV
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