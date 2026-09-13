Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Sau 15 năm thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21 khóa XIII) đến nay, tư duy của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị không ngừng phát triển qua từng nhiệm kỳ. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn thực trạng, tại một số nơi chương trình hành động còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm; chủ trương đúng nhưng thực hiện chậm; khuyết điểm đã nhận diện nhưng không theo dõi đến cùng, nhất là vi phạm chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra…

Trước thực tế này, chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt yêu cầu, tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng.

Ngày 27/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Thời gian qua, việc triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các bộ, ngành địa phương thực hiện kiên trì, quyết liệt, đồng bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiến hành mạnh mẽ, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhiều vụ việc phức tạp đã được xử lý nghiêm; tổ chức bộ máy được sắp xếp với quyết tâm cao; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng có nhiều tiến bộ, góp phần củng cố đoàn kết trong Đảng và niềm tin của nhân dân.

Đặc biệt, từ giải quyết những vấn đề cấp bách đến nhận diện có hệ thống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; từ chỉnh đốn Đảng đến chỉnh đốn cả hệ thống chính trị; từ xử lý vi phạm đến kết hợp "xây" và "chống", giáo dục, nêu gương, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và dựa vào nhân dân. Kết quả cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ đưa đất nước phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đảng viên Nguyễn Văn Lâm, ở Hà Nội, cho rằng, đây là cả một quá trình trưởng thành và phát triển của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi niềm tin của nhân dân gắn chặt với uy tín và đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. “Trong giai đoạn hiện nay, Trung ương đặt vấn đề về công tác xây dựng Đảng phải hết sức coi trọng sự nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là vấn đề rất đúng và rất trúng rất cần thiết. Chúng tôi cho rằng, bất kỳ người cán bộ đảng viên nào, ở vai trò đứng đầu mà phát huy gương mẫu, đầu tàu, gần gũi, chăm lo đến đời sống của nhân dân thì sẽ tăng niềm tin của dân vào cán bộ, cũng như tăng niềm tin của dân vào sự lãnh đạo của Đảng”, ông Nguyễn Văn Lâm nêu ý kiến.

Cùng với việc đánh giá đúng thành tựu kết quả đã đạt được, cần nhìn nhận vẫn còn tình trạng tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn hình thức. Công tác tự kiểm tra chưa thành nền nếp. Đánh giá tổ chức và cán bộ còn nặng về hồ sơ, thủ tục. Đặc biệt, khâu yếu nổi lên là năng lực tự phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa từ bên trong và kỷ luật tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện…

Nguyên nhân chủ yếu được người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tự xây dựng, tự chỉnh đốn; chưa kiên trì kiểm tra, khắc phục; còn nể nang, né tránh. Nhiều nơi, cơ chế phối hợp chưa rõ đơn vị chủ trì, thẩm quyền, nguồn lực chưa tương xứng; dữ liệu cảnh báo chưa đầy đủ; sức cám dỗ của quyền lực, lợi ích vật chất, lợi ích nhóm luôn hiện hữu…

Các đại biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Chính vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, cả hệ thống chính trị cần thống nhất xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là công việc thường xuyên của từng cấp ủy, tổ chức đảng. Cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu không thể làm thay cấp ủy. "Xây" và "chống" phải đồng bộ; phòng ngừa, tự kiểm tra, tự sửa chữa từ sớm là căn cơ. Quyền hạn phải gắn với trách nhiệm; kiểm tra phải đi đến khắc phục; xử lý vụ việc phải đồng thời sửa chữa kẽ hở cơ chế. Chất lượng lãnh đạo, hiệu quả phát triển và niềm tin của nhân dân mới là thước đo quan trọng nhất.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, uy tín chính trị của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh phân cấp, phân quyền mạnh cho các cơ quan, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, chuyển đổi số sâu rộng, điều này cũng làm cho quá trình ra quyết định công trở nên phức tạp hơn, có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố. Vì vậy, việc thiết kế một cơ chế kiểm tra việc thực thi quyền lực gắn với việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải bảo đảm tính hiện đại, dựa trên quản trị rủi ro, dữ liệu và trách nhiệm giải trình trở thành điều kiện bảo đảm để việc thực hiện các Nghị quyết và Kết luận của Trung ương đi vào thực chất, loại bỏ triệt để tình trạng “đúng ở chủ trương, nhưng lệch ở thực thi”.

Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường cho rằng: “Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện cảnh báo, phòng ngừa và xử lý từ sớm, từ xa các vi phạm quyết điểm. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý đơn thư, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo khiếu nại thi hành kỷ luật nhằm bảo đảm khách quan chặt chẽ đúng quy định”.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay chỉ thực sự có nghĩa khi việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương phải được cụ thể hóa thành đường lối, đề ra được những giải pháp đúng đắn thực hiện các mục tiêu đã định, nâng cao trình độ và năng lực tổ chức thực tiễn của các tổ chức đảng, năng lực quản lý và điều hành của bộ máy nhà nước, trong đó quyền hạn phải gắn với trách nhiệm, kiểm tra phải đi đến khắc phục, xử lý vụ việc phải đồng thời sửa kẽ hở của cơ chế. Chất lượng lãnh đạo, hiệu quả phát triển và niềm tin của nhân dân là thước đo quan trọng nhất.