Thủ tướng: Ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Công Thương trong triển khai nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trình cấp có thẩm quyền các quyết sách đột phá liên quan xăng dầu trong bối cảnh khó khăn; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Theo Thủ tướng, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới là rất rõ, trách nhiệm thực hiện là lớn và nặng nề, nhất là việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số, trong đó, bộ, ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Công Thương cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Trung ương... để triển khai các nội dung trên các lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương (năng lượng, xăng dầu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xuất khẩu, thị trường trong nước...); giao các chỉ tiêu, đầu việc, thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, đơn vị trong bộ, các tập đoàn kinh tế nhà nước, địa phương.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tập trung hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các dự án luật để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI như: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực thương mại, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Công nghiệp trọng điểm.

Bộ Công Thương phối hợp với các bộ liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ theo hướng phân định rõ thẩm quyền của các bộ, cơ quan, tránh chồng chéo theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, bảo đảm "một việc - một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm", nhất là trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công thương.

Quyết liệt, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoàn thành trong tháng 4; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất cho địa phương.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng; Bộ, ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch Điện VIII, bổ sung các dự án điện nền theo công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong vận hành hiệu quả, tối ưu hóa các hồ thủy điện.

Khẩn trương xây dựng phương án rà soát, tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; khẩn trương triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia; đẩy nhanh việc sử dụng xăng E10.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; chuẩn bị kỹ nội dung, phương án đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ; tối ưu hóa, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết, đàm phán các FTA mới; tổ chức đánh giá, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả của thương vụ Việt Nam tại nước ngoài với phương châm phải có sản phẩm, đóng góp cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu ý kiến.

Thủ tướng yêu cầu số hóa và hiện đại hóa hệ thống phân phối nội địa, kích cầu tiêu dùng trong nước theo tinh thần Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Kết luận số 18 và Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng thông tin, dữ liệu. Phát triển thị trường trong nước; tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống, xử lý nghiêm các vi phạm.